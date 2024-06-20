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ТАСС

Источник: подлодка "Уфа" ТОФ решает задачи боевой службы в Средиземном море

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Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

По данным источника, один из вариантов дальнейшего развития событий - она дождется "Можайск", а затем они вместе проследуют так называемым южным маршрутом на Тихоокеанский флот

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Подводная лодка "Уфа", носитель крылатых ракет "Калибр-ПЛ", проекта 636.3 Тихоокеанского флота (ТОФ) решает задачи боевой службы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Подлодка "Уфа" в рамках межфлотского перехода на ТОФ в настоящее время несет службу в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России", - уточнил он.

По данным собеседника агентства, есть два варианта развития событий. Согласно первому, "Уфа" дождется "Можайск", они вместе проследуют так называемым южным маршрутом на ТОФ. Согласно второму, "Можайск" на некоторое время примет вахту у "Уфы" в Средиземном море.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

"Уфа" - четвертая в серии субмарин проекта 636.3, построенных на Адмиралтейских верфях для ТОФ. Всего в серии будет шесть лодок. Пятая лодка в серии "Можайск", по данным Минобороны РФ, на днях на Балтике выходила в море.

Ранее на Адмиралтейских верфях была построена серия из шести подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота (ЧФ). Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". 

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Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
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