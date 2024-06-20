Россия и Турция: между тактикой и стратегией (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: Турция избегает эскалации напряженности с Россией

Отношения между Россией и Турцией на протяжении всей истории были непростыми, пишет Al Mayadeen. Однако какими бы ни были причины разногласий между Москвой и Анкарой, сейчас они избегают эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад.

Хосни Махали

Какими бы ни были точки разногласий и сближения между двумя сторонами, не только в плане прямых двусторонних отношений, но и противоречивой политики во многих регионах, очевидно, что они избегают эскалации напряженности, которой воспользуется Запад.

Два дня назад Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний, зарегистрированных в Турции, в рамках расширения ограничительных мер против России. Они попали под санкции за посредничество в закупках Москвой различного оборудования, в основном используемого в судостроении, транспортной и химической промышленности.

США приняли решение через три дня после неожиданного визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Россию и его встречи с Путиным, в ходе которой он передал личное послание от Эрдогана.

Визит состоялся после тревожных заявлений президента Путина. Российский лидер заявил, что "Турция оказывает военную поддержку Украине" и что Киев "использует турецкие беспилотники для нанесения ударов по российским целям". Путин не исключил, что "эти беспилотники могут быть использованы для подрыва российско-турецких газопроводов". Кроме того, "стремление Анкары получить срочные кредиты от Запада нанесет ущерб турецкой экономике, поскольку Запад потребует от Анкары соблюдения антироссийских санкций".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно отвергал возможность присоединения Анкары к санкциям против России, несмотря на давление со стороны США, особенно президента Байдена, который вынудил турецкого лидера согласиться на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Все прекрасно понимают, что Анкара не может присоединиться к антироссийским санкциям. Турция получает более 50% природного газа из России. Более того, российские компании продолжают работу по строительству АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Государственная корпорация "Росатом" и Министерство энергетики Турции находятся в процессе переговоров о строительстве второй атомной электростанции на севере Турции на побережье Чёрного моря, стоимость которой составит более 25 миллиардов долларов.

Турция и Россия понимают, что нуждаются друг в друг. И это несмотря на разногласия — не только по историческим причинам, но и потому, что Анкара является членом НАТО и участником всех планов США и Запада с момента её присоединения к альянсу в 1952 году, а затем к Багдадскому пакту.

Именно это сделало Турцию важным игроком в регионе, как в случае с проектом "Большой Ближний Восток", а затем и так называемой "Арабской весной". Москва, в свою очередь, видит в Турции выход для прямых и косвенных финансовых операций. Турецкие банки широко распахнули двери для российского капитала, бегущего из европейских стран и оцениваемого некоторыми экспертами примерно в 200 миллиардов долларов. По другим оценкам, объем официальных и неофициальных торговых и финансовых операций составляет не менее 400 миллиардов долларов в год. Россия импортирует из Турции оборудование и товары, что помогает Анкаре преодолеть серьезный экономический и финансовый кризис после того, как западные и международные финансовые капиталы отказались кредитовать Турцию.

Сообщается, что газовый долг Турции перед Россией составляет около 60 миллиардов долларов, но российская сторона не выбивает из неё эти деньги.

Все эти факторы, а также те, которые ставят под угрозу турецко-российские отношения, продолжают оставаться хитросплетенными. Анкара отказалась от использования зенитно-ракетных комплексов С-400, которые она купила у России за 2,5 миллиарда долларов, поскольку те стали причиной нового витка напряженности в отношениях с Вашингтоном. На прошлой неделе Пентагон одобрил продажу Турции 75 истребителей F-16. Первая партия будет поставлена в 2028 году, когда в Турции пройдут президентские выборы.

Данное решение совпало с заявлением министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о желании Анкары присоединиться к БРИКС, сделанного им после визита в Китай. Фидан не только посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район, но и заявил о том, что Турция поддерживает "политику единого Китая, его территориальную целостность и суверенитет".

Это вызвало критику со стороны турецких националистических и даже некоторых западных политических кругов, поскольку разговоры о суверенитете и территориальной целостности Китая включают и тайваньский вопрос.

В любом случае, какими бы ни были точки разногласий и сближения между двумя сторонами, не только в плане прямых двусторонних отношений, но и противоречивой политики во многих регионах, прежде всего в Сирии, Ливии и на Кавказе, они избегают дальнейшей эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад.

Этим объясняются разногласия между Россией и Турцией в Ливии, совместные действия в Мали, Буркина-Фасо и Нигере против Франции и Америки, а также "заморозка" в Сирии.

Россия заинтересована в нынешней и потенциальной роли Турции как надежного посредника в урегулировании украинского кризиса. Москва в этом вопросе отдает предпочтение Анкаре перед Эр-Риядом и Абу-Даби. Турция имеет стратегическое значение не только с точки зрения отношений, о которых мы говорили, но и географического расположения – она контролирует черноморские порты, очень важные для России в условиях продолжающейся эскалации со стороны Запада и риска ядерной конфронтации, о чем недавно предупреждал президент Путин.

И это не считая исторических точек преткновения между российской и османо-турецкой сторонами с 1550 года. История насчитывает не менее 15 ожесточенных войн между двумя сторонами, большинство из которых велись за контроль над Чёрным морем в разные периоды истории.

"Турецкий мир от Адриатики до Великой Китайской стены" – лозунг, выдвинутый экс-президентом Турции Турутом Озалом после распада Советского Союза и появления мусульманских республик на Кавказе и Центральной Азии – привел к появлению новых проблем. Анкара вместе с президентом Эрдоганом рассматривает Кавказ и Центральную Азию как продолжение османско-турецкой национальной мечты, а Москва считает эти регионы своим садом и не хочет, чтобы кто-то входил туда без разрешения и предварительной договоренности с ней!