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США захотели сокрушить Китай роем дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

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Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Eric D. Warren / Reuters
Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Eric D. Warren / Reuters.

The Intercept: Пентагон планирует сокрушить Китай роем самоуправляемых дронов

Обеспокоенные потенциальным противостоянием с Пекином США разрабатывают способы победить в конфликте с превосходящей по численности Народно-освободительной армией Китая, сообщает The Intercept. Так, в Пентагоне захотели сокрушить КНР с помощью роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

В 2023 года Минобороны США представило программу Replicator, инициативу по развертыванию тысяч автономных систем во всех областях: в виде самопилотируемых кораблей, самолетов-роботов и роев дронов-камикадзе. Самолеты-роботы ознаменуют собой отход от «устаревших» беспилотников, которые, как утверждают в ведомстве, стали «перепроектированными» и «трудоемкими» в производстве.

При этом специалисты выражают опасения, что массовое производство дешевых и опасных роботов и дронов может привести к тяжелым последствиям для мирных жителей.

Ранее в США обеспокоились сближением России и Китая. В администрации президента США Джо Байдена растет убежденность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин изменил отношение к конфликту между Россией и Украиной.

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Китай
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