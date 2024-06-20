США захотели сокрушить Китай роем дронов-камикадзе с искусственным интеллектом

The Intercept: Пентагон планирует сокрушить Китай роем самоуправляемых дронов

Обеспокоенные потенциальным противостоянием с Пекином США разрабатывают способы победить в конфликте с превосходящей по численности Народно-освободительной армией Китая, сообщает The Intercept. Так, в Пентагоне захотели сокрушить КНР с помощью роя недорогих самоуправляемых дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

В 2023 года Минобороны США представило программу Replicator, инициативу по развертыванию тысяч автономных систем во всех областях: в виде самопилотируемых кораблей, самолетов-роботов и роев дронов-камикадзе. Самолеты-роботы ознаменуют собой отход от «устаревших» беспилотников, которые, как утверждают в ведомстве, стали «перепроектированными» и «трудоемкими» в производстве.

При этом специалисты выражают опасения, что массовое производство дешевых и опасных роботов и дронов может привести к тяжелым последствиям для мирных жителей.

Ранее в США обеспокоились сближением России и Китая. В администрации президента США Джо Байдена растет убежденность в том, что председатель КНР Си Цзиньпин изменил отношение к конфликту между Россией и Украиной.