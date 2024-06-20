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ТАСС

Ростех заявил об успешном противодействии "Панциря" американским ракетам ATACMS в СВО

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" отметили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс во время спецоперации доказал свою способность поражать практически всю номенклатуру применяемых ВСУ средств воздушного нападения

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" в ходе СВО уже сбивал оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) в преддверии Международного военно-морского салона (МВМС) в Кронштадте.

"В ходе СВО "Панцирь" доказал свою способность поражать практически всю номенклатуру применяемых противником средств воздушного нападения. ATACMS - цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты", - сказали в пресс-службе.

Ранее генеральный директор холдинга Олег Рязанцев рассказывал о случае успешного поражения морским "Панцирем-М" крылатой ракеты Storm Shadow.

Самоходный ЗРПК "Панцирь" разработки Конструкторского бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") предназначен для ближней обороны гражданских и военных объектов, а также для прикрытия комплексов ПВО дальнего действия. В Вооруженных силах РФ представлен модификацией "Панцирь-С1" с многоканальной системой захвата и сопровождения целей. Он способен поражать воздушные цели, летящие на скорости до 1 тыс. м/с, на дистанции от 200 м до 20 км.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Это примерно втрое превышает возможности реактивных систем залпового огня и вдвое - советских ОТРК "Точка-У", применявшихся Украиной до недавнего времени. Боевая часть ATACMS весит 226 кг.

МВМС "Флот-2024" проходит с 19 по 23 июня в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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США
Украина
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96К6 Панцирь-С1
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