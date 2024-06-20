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ТАСС

ДОСААФ по заявке Минобороны РФ откроет подготовку водителей мотовездеходов

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Председатель ДОСААФ РФ Александр Дворников
Председатель ДОСААФ РФ Александр Дворников.
Источник изображения: Эрик Романенко/ ТАСС

Обучение начнется с 1 октября, рассказал председатель общества генерал армии Александр Дворников

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России откроет с 1 октября подготовку водителей мотовездеходов по заявке Минобороны России. Об этом сообщил председатель ДОСААФ генерал армии Александр Дворников.

"В настоящее время прорабатываем вопрос о значительном расширении количества подготовленных граждан по военно-учетным специальностям (ВУС) для Вооруженных сил, в том числе за счет дополнительной военной подготовки учащихся по смежным с ВУС специальностям как в организациях ДОСААФ России, так и в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Так, с 1 октября текущего года по заявке Минобороны ДОСААФ откроет подготовку по двум новым ВУС: "оператор беспилотных летательных аппаратов" и "водитель транспортного средства категории А1" (мотовездеход)", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что обучение будет проходить на базе двух образовательных организаций ДОСААФ Москвы. С осени 2023 года ДОСААФ возобновило подготовку механиков-водителей многоцелевого тягача легкобронированного. До конца 2024 года, отметил Дворников, около 500 механиков-водителей МТ-ЛБ будут готовы встать в строй. Всего для подготовки граждан по заявке Минобороны задействовано 467 образовательных организаций ДОСААФ на всей территории страны. В результате появится возможность существенно увеличить эти показатели, обеспечить реальную потребность воинских частей, считает он.

Уже более 40 организаций ДОСААФ России занимаются подготовкой операторов FPV-дронов и БПЛА, отметил Дворников. Подготовка специалистов беспилотных авиационных систем и противодействия БПЛА, а также первоначальная парашютная подготовка входят в программу по работе с авиационными организациями. В первом полугодии на учебной базе 12 аэроклубов ДОСААФ прошли парашютную подготовку и совершили свой первый прыжок около 2 тыс. парашютистов - это воспитанники военно-патриотических организаций, кадеты и суворовцы.

Самые востребованные военно-учетные специальности

В 2024 году ДОСААФ увеличили количество подготовленных специалистов для армии более чем на 5 тыс. человек по сравнению с тем же периодом 2023 года. Одна из самых востребованных ВУС в образовательных организациях ДОСААФ - специалист по эксплуатации автомобильной техники. "Особый интерес у призывников вызывает подготовка по ВУС "водитель-десантник", "водитель автомобильных и пневмоколесных кранов", "водитель автобуса". Эти специальности востребованы не только в войсках, но и в народном хозяйстве - после увольнения в запас. В этом году по заявке Минобороны России мы подготовим более 27 тыс. водителей", - добавил Дворников.

Более 200 сотрудников ДОСААФ непосредственно принимают участие в СВО. За мужество и героизм директор Павлово-Посадской школы ДОСААФ Юрий Сергеевич Мизерный удостоен звания Героя Российской Федерации. "Отдельно отмечу, что в ДОСААФ России создана группа по организации социальной адаптации граждан, вернувшихся из зоны спецоперации. В рамках этой рабочей группы совместно с фондом "Защитники Отечества" начали реализовывать проект по обучению вождению на автомобилях с ручным управлением ветеранов спецоперации с инвалидностью. Мы уже подписали соглашение о сотрудничестве", - отметил Дворников, добавив, что ветеранам, которые успешно пройдут такую подготовку, предложат официально трудоустроиться на должность инструктора по вождению. 

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