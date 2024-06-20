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Вестник Мордовии

Российская 120-мм самоходка 2С34 "Хоста" обезвредила американскую БМП M2A2

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Редкая самоходная артиллерийская установка 2С34 "Хоста" подбила американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS-SA Bradley, находившуюся на вооружении украинских неонацистов.

Как сообщает проект "Российской газеты" "РГ: русское оружие", бывшая вражеская БМП стала экспонатом организованной в городе Верхняя Пышма выставки трофейного оружия.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Благодаря представленным информационным материалам, можно узнать, что противник попытался применить Bradley против находящегося в лесопосадке опорного пункта штурмового отряда.

Бойцы быстро среагировали, навели орудие на цель и начали вести огонь. Пяти прицельных выстрелов хватило, чтобы "незваная гостья" полностью лишилась подвижности.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, самоходчики награждены государственными наградами.

2С34 "Хоста" выпущены в сравнительно небольшом количестве. Основное вооружение: 120-мм нарезное орудие.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Максимальная дальность стрельбы снарядами - 14000 метров, минами - 7500 метров. Скорострельность может доходить до семи выстрелов в минуту. Боекомплект - сорок выстрелов.

Мощность двигателя - 300 л.с. Запас хода - 500 км. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч и 4,5 км/ч - на плаву. Экипаж - четыре человека. Боевая масса - 16000 кг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Bradley
Гвоздика
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