Морские дроны, мини-ракета "Панцирь" и корвет. В Кронштадте пройдет салон "Флот-2024"

На мероприятии впервые представят безэкипажные катера российской разработки

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Безэкипажные катера, подводные лодки, ракетные корабли и ракеты, в том числе средства поражения из состава системы "Калибр" и мини-ракеты для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь", будут представлены гостям XII Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

Впервые в рамках салона будут представлены безэкипажные катера российской разработки - "Визир", "Оркан" и "БЭК-1000", а также автономный необитаемый аппарат "ММТ-300", сообщил "Рособоронэкспорт". Как отметил генеральный директор компании Александр Михеев, речь идет о построении "сетецентрических систем с интегрированными безэкипажными катерами и автономными необитаемыми аппаратами". Помимо этого, спецэкспортер представит корвет "Тигр" в новом экспортном облике с многофункциональным радиолокационным комплексом МФ РЛК "Заслон", береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", морской робототехнический комплекс "Клавесин-1РЭ".

Помимо этого, иностранным заказчикам представят корвет "Каракурт-Э", малый ракетный корабль "Торнадо", большой десантный корабль проекта 11711, катера десантного и специального назначения БК-16Э, БК-10, а также дизель-электрические подводные лодки проектов 636 и "Амур-1650".

Посетители смогут ознакомиться с современными боевыми кораблями и судами обеспечения, поступившими на вооружение Военно-морского флота России в последние годы: у причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы будут размещены две большие подводные лодки проектов 636.3 и 677, корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, десантные катера, противодиверсионный катер, малое гидрографическое судно и большой гидрографический катер.

Объединенная судостроительная корпорация представит на МВМС крупнейшую экспозицию более чем из 40 проектов, разработанных ее проектно-конструкторскими бюро и реализуемых на ее предприятиях. К числу наиболее интересных проектов на стенде ОСК относятся субмарины и аппараты, разработанные ЦК МТБ "Рубин" (подлодка проекта 636 с ракетным комплексом Club, субмарина "Амур 1650" с воздухо-независимой энергетической установкой (ВНЭУ), дизель-электрическая подлодка "Амур 950", телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) "Талисман-2") и АО "СПМБМ "Малахит" (малая подлодка "П-750Б", сверхмалая подлодка "Тритон" , обитаемый подводный аппарат "Ясон"), а также Центр судоремонта "Звездочка (большая дизель-электрическая подлодка проекта 877ЭКМ).

Модели надводных кораблей и катеров представят на стенде Невское проектно-конструкторское бюро (большой десантный корабль "Кайман" на основе проекта 11711), Северная верфь, Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э", малый сторожевой корабль проекта 20382 "Тигр", десантные корабли на воздушной подушке проектов 12322 "Зубр" и десантный катер на воздушной подушке проекта 12061Э "Мурена-Э", патрульный катер проекта 12200 "Соболь"); Северное проектно-конструкторское бюро (многоцелевой фрегат проекта 22356, фрегат проекта 11356, сторожевой корабль проекта 22500, патрульный корабль проекта 22460Э и средний десантный корабль проекта 21810); Адмиралтейские верфи (спасательное судно для спасения экипажей аварийных подлодок проекта 21301; Средне-Невский судостроительный завод (противоминный корабль проекта 12701) и КБ "Вымпел".

Мишени для ПВО и новые ракеты

Линейку авиационных средств поражения представит в Кронштадте корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, член "Союзмаша России"). Среди них противорадиолокационная ракета Х-31ПД, противокорабельные ракеты Х-31АД и Х-35УЭ, противолодочная ракета АПР-3МЭ, ракета класса "воздух - поверхность" Х-59МК и ракета Х-59М2Э из состава комплекса ракетного оружия "Овод-МЭ". Посетители выставки также увидят многоцелевую ракету модульного типа Х-38МЛЭ с лазерной головкой самонаведения.

Помимо прочего, корпорация представит семь универсальных самонаводящихся торпед: универсальную глубоководную самонаводящуюся торпеду УГСТ, малогабаритную тепловую торпеду МТТ, электрические ЭТ-1Э и ТЭ-2, а также торпеду МПТЭ и антиторпеду АТЭ из состава малогабаритного противолодочного комплекса "Пакет-Э/НК". Также в экспозиции будет представлена универсальная малогабаритная торпеда УМТ. В экспозицию корпорации войдут и три радиолокационных станции для контроля Северного морского пути.

Одна из новинок салона - мини-ракета для ЗРПК "Панцирь" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). Как подчеркивают в госкорпорации, она специально разработана для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями. Еще одно решение для ПВО - Система контроля воздушного пространства разработки упомянутого холдинга, способная обнаруживать и сопровождать беспилотники на расстоянии до 30 км.

На стенде госкорпорации посетители также увидят морскую версию "Панциря" и специализированное стрелковое вооружение, в том числе пистолет-пулемет ПП-2000 и двухсредный специальный автомат АДС для боевых пловцов.

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" покажет модели крылатых ракет из состава ракетной системы "Калибр" и информацию о ракетных комплексах "Ресурс" и "Штиль-1". "Ресурс" предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, в том числе летящих на предельно малых высотах в его состав входят ракеты 9М96Е и 9М100Е. "Штиль-1" предназначен для всенаправленной коллективной обороны соединений кораблей и конвоев судов от воздушных атак и оснащается ракетой 9М317МЭ.

Также посетители салона смогут ознакомиться с образцом воздушной мишени с турбореактивным двигателем из состава универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" - наиболее современной мишенной системой для подготовки расчетов ПВО.

Глубоководная камера и мониторинг для судов

На салоне будет демонстрироваться уникальная глубоководная камера, опускавшаяся на дно Марианской впадины - ее привезет холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех). Камера КТ-1200 может вести съемку на глубине 12 тыс. метров, на дне Марианской впадины она применялась в составе необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д".

Также в экспозиции холдинга - системы радиомониторинга, способные обнаруживать противника за пределами радиогоризонта, а также решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ. Входящий в производственное объединение НИИ "Вектор" покажет автоматизированный комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, способный обнаруживать источники радиоизлучения объектов противника за пределами радиогоризонта, в том числе в условиях работы средств РЭБ. Кроме того, холдинг привез на выставку радиопередающее и радиоприемное устройства для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ) - они предназначены для координации поисково-спасательных операций, определения местоположения терпящего бедствие судна, в том числе в Арктическом регионе.

О салоне

В салоне примут участие делегации из 15 дружественных стран, сообщили в пресс-службе администрации Кронштадта. В рамках спортивно-демонстрационной программы планируется проведение второй парусной регаты на кубок главкома ВМФ. На 19, 21 и 23 июня запланировано авиашоу - показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".

Международный военно-морской салон "Флот-2024" проходит в 12-й раз, и второй раз - на новой для салона площадке - в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения салона - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".