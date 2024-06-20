Грянет дрон: разработан компактный БПЛА для штурмовых групп

Новый микробеспилотник способен проникать в укрытия и атаковать врага

Миниатюрный квадрокоптер, способный проникать внутрь зданий и укрытий, разработан в Московском государственном университете технологий и управления. Микродрон-разведчик способен отработать по противнику как камикадзе или сбросить небольшой боеприпас. Эксперты считают, что компактные БПЛА будут востребованы в зоне СВО — именно они способны стать глазами штурмового подразделения и снизить боевые потери.

Впереди штурмовых групп

Разработка микродрона для поддержки штурмовых подразделений ведется в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского (МГУТУ). Работы по его созданию находятся в завершающей стадии — первые экземпляры БПЛА уже проходят испытания, рассказали «Известиям» в вузе.

— В перспективе наш БПЛА должен применяться при разведке и зачистке зданий в зоне боевых действий, — рассказал «Известиям» один из разработчиков доцент МГУТУ Сергей Курапов.

Размеры квадрокоптера не разглашаются. В комплект беспилотника входит сам дрон, аппаратура управления, видеоочки оператора, средство вывода картинки для командира группы и средство для увеличения дальности радиосвязи — оно позволит расчету БПЛА действовать не в боевых порядках штурм-группы, а на удалении — например, из соседнего здания.

Фото: МГУТУ им. К. Г. Разумовского Источник изображения: iz.ru

По словам разработчика, в боевой расчет БПЛА входит оператор, управляющий полетом, и стрелок, прикрывающий оператора.

Командир группы, которому на экран переносного приемника проецируется видеокартинка с камеры дрона, может находиться или в составе штурмовой группы, или на позиции с оператором. Изображение поступает с курсовой видеокамеры дрона (в темных помещениях или ночью камера может быть ночная, возможна установка и дополнительного тактического фонарика). Кроме того, БПЛА может нести до 270 г полезной нагрузки.

— В случае обнаружения противника дрон может отработать как камикадзе или сбросить фугасно-осколочный боеприпас типа вога или гранату, начиненную нелетальным газом, например слезоточивым. Все зависит от компоновки дрона, — рассказал Сергей Курапов.

Тактика использования штурмового БПЛА уже отработана.

— Дрон должен двигаться впереди штурмовой группы, — отметил разработчик. — Он первым залетает в помещение. Там он сначала делает «прострел» — просматривает коридоры и другие прямые участки, после чего в здание выдвигаются бойцы штурмовой группы. Затем идет покомнатный осмотр помещения. На этом этапе зачистки дрон летит впереди бойцов.

По словам изобретателей, дрон демаскирует себя звуком работающих лопастей, но это не страшно, — тем самым он отвлекает противника, вызывает огонь на себя. Штурм-группам остается этим грамотно воспользоваться.

При работе в зданиях от оператора требуются особые навыки — нужна быстрая реакция, так как работать приходится в небольших помещениях, быть готовым к появлению в самых неожиданных местах препятствий, от столкновения с которыми надо своевременно увернуться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В перспективе на беспилотник можно будет установить датчики определения препятствий — это значительно облегчит работу операторам.

— Мы разработали программу подготовки и уже обучаем студентов пилотированию в зданиях, разработана специальная система, — отметил Сергей Курапов. — Полеты над полем боя — это большие пространства. Самая сложная задача для операторов — в последний момент поймать цель, среагировать на ее маневры. У нас — работа в замкнутых пространствах, где расслабляться нельзя. Методика рабочая.

Летные испытания дрона проходили в бывшем бомбоубежище, то есть в подземном помещении с толстыми стенами. Дрон проверку выдержал — мощные бетонные стены не стали помехой для передачи сигнала управления, не сказались на качестве видеокартинки.

Производство будет максимально локализовано. Уже сейчас рамы для дронов и часть комплектующих печатаются с помощью 3D-принтеров.

В дальнейшем планируется развернуть производство рам из карбона и стекловолокна, внести изменения в радиооборудование, провести ряд других работ, которые рассчитаны на улучшение характеристик беспилотников.

В ближайшее время дроны могут направить на полигоны, а затем — в боевые подразделения одной из бригад, действующей в зоне СВО. С ней у вуза давно налажено тесное сотрудничество.

Нужны штурмовым отрядам

Компактные БПЛА для штурмовых групп будут востребованы в войсках, они давно нужны армии, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Дрон поможет сократить потери в наших рядах, — считает эксперт. — Двигаясь впереди бойцов он сможет обеспечить разведку и уничтожение целей. Важно, что его небольшие размеры и аппаратура помогут заглянуть или проникнуть практически в любую щель. Например, сделанную противником в стене для ведения огня. Для проникновения таких дронов в здания можно самим пробивать отверстия с помощью тех же крупнокалиберных пулеметов. В итоге противник не будет знать, откуда ему ждать опасности.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

При плотном стрелковом и артиллерийском огне шум от лопастей БПЛА не будет слышен.

— При необходимости его действия можно маскировать, открывая огонь по позициям противника, — отметил Перенджиев.

Такого рода разработки, конечно, актуальны, потому что у наших штурмовиков, которые берут укрепрайоны в условиях городской застройки, осведомленность об окружающей обстановке является ключевым элементом, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — А чем меньше по размерам дрон и чем больше он дает, тем лучше. И, если эта разработка подтвердит свои качества в зоне специальной военной операции, это будет большое подспорье для наших бойцов: они смогут наблюдать за тем, что делает противник и иметь информацию, где у него огневые точки, не раскрывая своего местоположения.

В России сейчас активно развиваются БПЛА самого разного назначения. Ранее «Известия» писали о модификации FPV-дрона «Джокер-10», который способен сбивать БПЛА противника. На нем установлены специальные трубы, начиненные поражающими элементами. При выстреле они уничтожают БПЛА противника направленным потоком осколков.

В серийное производство запускается комплекс радиоэлектронной разведки «Грань». Он наблюдает за всеми используемыми БПЛА частотами и передает их расчетам РЭБ, которые подавляют технику противника.

Богдан Степовой

Роман Крецул