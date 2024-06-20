В Белом доме заявили, что обеспокоены углублением сотрудничества между РФ и КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер утверждала, что якобы поставки Пхеньяном оружия России способствовали развязыванию конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Американская администрация обеспокоена углублением сотрудничества России и КНДР. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя государственный визит российского президента Владимира Путина в Пхеньян.

"Углубление сотрудничества между Россией и КНДР - это тенденция, которая должна вызывать беспокойство у всех, кто заинтересован в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, сохранении международного режима нераспространения ядерного оружия, соблюдения резолюций СБ ООН и поддержке народа Украины", - сказала она.

Жан-Пьер утверждала, что якобы поставки Пхеньяном оружия России способствовали развязыванию конфликта на Украине. По ее словам, вашингтонская администрация полагает, что "ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения" специальной военной операции.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Вашингтон надеется, что Путин в ходе государственного визита доведет до председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына важность дипломатического подхода в решении вопросов на Корейском полуострове. "Мы отметили, что совместное заявление Путина и [председателя КНР] Си [Цзиньпина] в прошлом месяце призывало все стороны приверженности тому, что политические и дипломатические методы являются единственным путем решения проблем на Корейском полуострове, - сказала она. - Мы надеемся, что именно это послание Путин передаст Ким Чен Ыну во время их беседы".

Ранее Путин прибыл в Пхеньян с государственным визитом. По итогам поездки главы государства планируется подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Газета КНДР "Нодон синмун" подчеркнула, что Россию и КНДР объединяют не только общая история и устремления, но и отношения искреннего товарищества, установленные президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.