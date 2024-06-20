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"Мы не хотим войны с Турцией" (Medya Gunlugu, Турция)

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Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Политолог Кургинян: войны России с Турцией не будет

Многочисленные теории о скорой войне между Россией и Турцией с участием НАТО — не более чем слухи, пишет Medya Günlüğü со ссылкой на российского политолога Сергея Кургиняна. По словам эксперта, ни одна из сторон потенциального "конфликта" ни в коей степени в нем не заинтересована.

Фуад Сафаров

Российский политолог Сергей Кургинян заявил, что Москва не хочет открывать второй фронт против Турции из-за своей специальной военной операции на Украине.

В последние месяцы российские эксперты утверждают, что США планируют развязать конфликт между Турцией и Россией в Черном море, а затем превратить его в большую войну, в которой также примет участие НАТО.

Кургинян был гостем радиостанции "Звезда", связанной с министерством обороны России, и дал оценку отношениям Москвы и Анкары, а также сценариям конфликта между двумя странами.

Отметив, что Россия старается избежать напряженности в двусторонних отношениях с Турцией, политолог армянского происхождения продолжил: "Все наши силы брошены на Украину. Это место стало нашей судьбой. Выигрываем мы или проигрываем, но ведется колоссальная борьба, и для другой борьбы у нас сил нет. В той ситуации, в которой находится наша страна, нам не нужен второй фронт, поэтому Россия пытается смягчить отношения с Турцией".

По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику баланса между Россией и Западом. "Наши дипломаты, наши элиты — все делают все возможное, чтобы не допустить ухудшения отношений с турками. Эрдоган же хочет выстраивать баланс между Россией и Западом. Как долго он сможет делать это — другой вопрос", — заметил Кургинян.

Эксперт подчеркнул, что Турция является членом НАТО, а это значит, что она не может самостоятельно инициировать какие-либо действия против России. "Мы действуем исключительно с желанием смягчить и улучшить наши отношения с Турцией. В нашей нынешней ситуации Турция превосходит нас в Черном море по военно-морским силам. Мы не готовы к открытию второго фронта", — сказал собеседник "Звезды".

В отношениях между Турцией и Россией в течение некоторого времени сохраняется холод по разным причинам. С этим же связывают и постоянный перенос визита президента России Владимира Путина в Турцию. Однако Путин и Эрдоган планируют встретиться в Астане, столице Казахстана, в начале следующего месяца.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Казахстан
Россия
США
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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