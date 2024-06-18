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Техкульт

Northrop Grumman показала ролик о секретном подводном беспилотнике Manta Ray

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Manta Ray

Американский военный подрядчик Northrop Grumman представил несколько видеороликов, посвященных секретной разработке в рамках проекта DARPA — крупноразмерному подводному беспилотнику Manta Ray.

Manta Ray — это пока лишь опытная модель будущего подводного дрона XLUUV. Судя по видео, у Northrop Grumman получился футуристический подводный аппарат внушительных размеров, внешне напоминающий свой природный прототип — морского ската. По замыслу разработчиков, он должен избавить людей от ненужного риска при выполнении опасных боевых миссий. Внешние данные свидетельствуют, что он разрабатывается для перевозки крупноразмерных грузов на значительные расстояния в автономном режиме. Прочный гидродинамичный корпус позволит ему передвигаться, то поднимаясь на поверхность воды, то погружаясь на глубину. Движение и маневренность подводному беспилотнику обеспечивают два четырехлопастных винта, установленных на кромках крыльев. При необходимости с целью экономии энергии Manta Ray сможет делать «остановки» на морском дне.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
DARPA
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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