Northrop Grumman показала ролик о секретном подводном беспилотнике Manta Ray

Manta Ray

Американский военный подрядчик Northrop Grumman представил несколько видеороликов, посвященных секретной разработке в рамках проекта DARPA — крупноразмерному подводному беспилотнику Manta Ray.

Manta Ray — это пока лишь опытная модель будущего подводного дрона XLUUV. Судя по видео, у Northrop Grumman получился футуристический подводный аппарат внушительных размеров, внешне напоминающий свой природный прототип — морского ската. По замыслу разработчиков, он должен избавить людей от ненужного риска при выполнении опасных боевых миссий. Внешние данные свидетельствуют, что он разрабатывается для перевозки крупноразмерных грузов на значительные расстояния в автономном режиме. Прочный гидродинамичный корпус позволит ему передвигаться, то поднимаясь на поверхность воды, то погружаясь на глубину. Движение и маневренность подводному беспилотнику обеспечивают два четырехлопастных винта, установленных на кромках крыльев. При необходимости с целью экономии энергии Manta Ray сможет делать «остановки» на морском дне.

Александр Агеев