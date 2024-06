"Смахивать пыль нет необходимости". Почему в НАТО заговорили о боеготовности ядерного оружия

Столтенберг: НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в состояние боеготовности

НАТО обсуждает необходимость приведения своего ядерного оружия в боеготовность, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. В Кремле уже назвали это заявление "очередным нагнетанием напряженности". Что означают слова Столтенберга, в каком состоянии находится западное ядерное оружие, нужно ли смахивать пыль с ядерных боеприпасов и при чем тут Китай - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Государства - участники НАТО консультируются по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем», - сказал он.

В Кремле с высказываниями Столтенберга уже ознакомились. "Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что же означает заявление генсека НАТО? Разумеется, можно долго рассуждать в таких категориях и терминах, как «оперативно-развернутые ядерные боеприпасы», «ЯБП оперативного хранения», «ЯБП длительного хранения» и «ЯБП стратегического резерва», приводить и сопоставлять различные цифры, но выделим главное.

У всех государств - участников НАТО, обладающих ядерным оружием (США, Соединенное Королевство, Франция), заблаговременно (сугубо в мирное время) спланированы действия стратегических ядерных сил в случае ядерной войны, их цель - нанести сокрушительное поражение вероятному противнику. В ходе подобных операций предполагается:

- уничтожение группировок ядерных сил противника, запасов его ядерного и ракетного оружия;

- поражение крупных группировок войск;

- разрушение административно-политических центров, важнейших объектов систем государственного и военного управления, систем обеспечения стратегических действий;

- разрушение военно-экономических центров, важнейших объектов военной промышленности, энергетики и транспортных коммуникаций;

- уничтожение стратегических запасов обычного оружия, боеприпасов, горючего, стратегических материалов и сырья.

Для решения подобных задач на боевом дежурстве находятся межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, для всех носителей разработаны и введены полетные задания.

В США в составе дежурных сил находится около 95% межконтинентальных баллистических ракет, оперативная готовность которых к пуску составляет всего 6-9 минут (по другим данным, после получения приказа от президента США для пуска потребуется всего 4 минуты). Стратегическая авиация может быть привлечена к боевому дежурству в течение 24 часов.

Так что обсуждения необходимости приведения ядерного оружия в боевую готовность, о которой говорил Столтенберг в отношении стратегических ядерных сил (СЯС) США и других государств - участников НАТО, вряд ли уместны.

СЯС или содержатся в наивысшей степени готовности к боевому применению, или в их существовании нет смысла. Так что смахивать пыль и паутину с СЯС нет никакой необходимости.

Обновление арсеналов

Столтенберг также рассказал, что США и их европейские союзники сейчас обновляют ядерные арсеналы. На самом деле, к модернизации своего ядерного арсенала Соединенные Штаты приступили гораздо раньше. 31 октября 2017 года бюджетное управление конгресса США сообщило, что $1,2 трлн в ценах 2017 года, запланированные к инвестированию в стратегические ядерные силы, включают $800 млрд на поддержание существующих ресурсов на требуемом уровне и $400 млрд на модернизацию СЯС США в течение предстоящих трех десятилетий, вплоть до 2046 года.

В американских военно-морских силах предстоит замена атомных ракетных подводных лодок типа «Огайо» на новейшие ракетные подводные крейсера стратегического назначения типа «Колумбия». В военно-воздушных силах поступит на вооружение новый стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер». Планируется, что машина сможет применять как ядерное, так и обычное вооружение в любой точке земного шара. Кроме того, ВВС США планируют полностью заменить все 400 с лишним устаревающих МБР «Минитмен-3» на новый перспективный носитель. Также на вооружение американской авиации поступит новая стратегическая крылатая ракета с ядерным зарядом.

Столтенберг в своем выступлении больше говорил о тактическом ядерном оружии. Он, в частности, сказал: «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

Действительно, на вооружении тактической авиации ВВС США имеется нестратегическая ядерная авиабомба типа В61 нескольких модификаций, в том числе и новейшей - В61-12.

Источник изображения: US Department of Defense

Несколько сотен В-61 хранятся на складах авиабаз в европейских странах НАТО. Для их боевого применения могут использоваться многофункциональные истребители типа F-35, F-15, F-16 и «Торнадо» из состава ВВС США, Великобритании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции. Однако удельный вес этих авиабомб в ядерных арсеналах НАТО относительно невелик, и их использование ранее предполагалось в первую очередь против неядерных государств (например, Ирана).

Так что, скорее всего, в этой части своего выступления Столтенберг призывает сократить сроки готовности тактических самолетов - носителей ядерного оружия НАТО к боевому применению.

Китайская угроза

Помимо всего прочего, генсек альянса отметил, что особую озабоченность в НАТО вызывает Китай, который вкладывает значительные средства в создание современных видов оружия и собирается увеличить количество своих ядерных боеголовок до 1 тыс. к 2030 году.

«Это значит, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с ранее невиданной ситуацией - двумя потенциальными ядерными противниками в лице Китая и России. Это приведет к последствиям», - считает генсек НАТО.

19 октября 2023 года министерство обороны США опубликовало ежегодный доклад «Military and Security Developments Involving the People's Republic of China» («Разработки в области вооруженных сил и безопасности КНР»).

В этом документе особо подчеркивается, что Китай уже более 10 лет активно развивает свои стратегические ядерные силы. Ожидается, что к 2035 году СЯС КНР по количеству носителей и боезарядов сравняются с ведущими ядерными державами - Россией и США.

В заключение отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг никогда не выступает в инициативном порядке и не высказывает исключительно свое мнение. Так что все сказанное, надо полагать, представляет собой консолидированное мнение всего блока. Смысл заявлений генсека сводится всего к нескольким положениям: ядерное оружие в НАТО есть, оно модернизируется и в случае необходимости альянс готов его применить.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок