Сергей Кравцов и Сергей Чемезов договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере подготовки рабочих кадров

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов провел встречу с генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым. Они обсудили изменения в отечественной системе среднего профессионального образования, совместную реализацию федерального проекта «Профессионалитет», особенности профориентационной работы со школьниками и подготовки квалифицированных специалистов.

Глава Минпросвещения России отметил, что достижение качественных изменений в системе СПО возможно только при тесном взаимодействии представителей предприятий, образовательных организаций и региональных органов власти в сфере образования.

«Одно из перспективных направлений сотрудничества Минпросвещения России и Ростеха – реализация федерального проекта «Профессионалитет». С 2022 года Госкорпорация является здесь нашим надежным партнером. Сегодня мы совместно модернизируем комплексную систему подготовки рабочих кадров в более чем 100 колледжах и техникумах по всей стране, внедряем учебные программы по компетенциям, востребованным на реальном производстве, а также расширяем практическую часть обучения», – сказал Сергей Кравцов.

Генеральный директор Госкорпорации Ростех информировал, что практико-ориентированное обучение позволяет выпускникам учреждений СПО максимально быстро адаптироваться на рабочем месте, в том числе – трудиться на современном оборудовании, выполнять реальные производственные задачи, осваивать в рамках обучения несколько рабочих профессий.

«Для закрепления молодых специалистов на предприятиях Госкорпорации актуален вопрос предоставления отсрочки от призыва на военную службу на год после окончания учебных заведений. При этом мы заинтересованы в том, чтобы уже при поступлении студенты знали, на каком предприятии они будут работать, что повышает и мотивацию студента, и точность планирования кадровой потребности», – отметил Сергей Чемезов.

В ходе встречи министр просвещения Российской Федерации и глава Ростеха обсудили возможность целевого обучения ребят в колледжах и техникумах с гарантией трудоустройства на предприятиях Госкорпорации, развитие практико-ориентированного наставничества и проведение совместных профориентационных мероприятий для школьников.

Кроме того, они договорились о создании дорожной карты дальнейшего развития сотрудничества Минпросвещения России и Госкорпорации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и проведении мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих и инженерных профессий.

В январе 2023 года министр просвещения России Сергей Кравцов и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве.

Сегодня около 2500 школьников ежегодно участвуют в профориентационных мероприятиях Ростеха. На площадках организаций Госкорпорации в прошлом году порядка 64 тысяч учащихся 6–11 классов приняли участие в проекте «Билет в будущее».

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году. Он стал одной из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Проект направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях обеспечения технологического и кадрового суверенитета и развития экономики страны.