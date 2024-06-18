Войти
Ростех

ОДК будет ремонтировать двигатели с помощью новых материалов

191
0
0
Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

На гатчинском предприятии «ОДК-Сервис» Объединенной двигателестроительной корпорации прошел семинар по развитию технологий ремонта газотурбинных двигателей. Для продления жизненного цикла авиационных и индустриальных агрегатов будут внедряться передовые технологии по восстановлению деталей из материалов нового поколения, а также с применением промышленных роботов.

На предприятии в Гатчине планируется освоить ремонт турбинных лопаток из материалов нового поколения – монокристаллических сплавов, деталей из композиционных материалов, а также восстановление всех видов уплотнений, в том числе современных металлических и пористых керамик. Кроме того, планируется сформировать единую методику и правила проведения ремонтных работ, в том числе с использованием роботизированного оборудования.

«Новые газотурбинные двигатели ПД-14 и ПД-8 созданы с использованием новейших технологий и материалов. Мы используем этот опыт и для развития технологий ремонта серийных двигателей. Перед нами стоит задача продлить жизненный цикл газотурбинных двигателей, которые сегодня выпускаются серийно ОДК. Для этого нужны новые ремонтные технологии, новые решения в этом направлении, а это огромный спектр научно-технических задач. Данные инновации позволят снизить затраты на ремонт для заказчика, увеличить прибыль ОДК, разгрузить предприятия для производства новых двигателей», – отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Представители ВИАМ и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета продемонстрировали свои разработки по новым материалам и технологиям для ремонта газотурбинных двигателей. ОДК определит основные направления современных ремонтных технологий и приступит к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Обсуждение технологий ремонта газотурбинных двигателей прошло на совместном заседании Совета технологов ОДК при руководителе приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» и секции «Авиадвигателестроение и газотурбостроение» Научно-технического совета Госкорпорации Ростех.

Участниками семинара стали представители предприятий «ОДК-Сервис», «ОДК-Авиадвигатель», ПК «Салют», «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Климов» и «ОДК-Сатурн», а также ЦИАМ им. П.И. Баранова, НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Предприятие «ОДК-Сервис» является центром специализации по ремонтным технологиям двигателей для гражданской авиации и транспортировки газа, которые изготавливают предприятия корпорации. Для ремонта газотурбинных двигателей применяются технологии снятия и восстановления всех типов покрытий, в том числе многослойных теплозащитных. Кроме того, проводится восстановление перфорационных отверстий, ремонт деталей с применением аддитивных технологий газопорошковой наплавки, а также проволочной наплавки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПД-14
Компании
ВИАМ
Курчатовский институт
ОДК УК
Пермские моторы
Ростех
ЦИАМ им. Баранова
Похожие новости
31.12.2014
"Мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих"
03.05.2012
"Двигатели - 2012"
11.04.2012
Более 130 предприятий и фирм из 8 стран примут участие в 12-м международном салоне "Двигатели-2012" в Москве
21.05.2010
Двигатели 2010: «Мы считаем, что главное – это наука»
29.04.2010
"Двигатели - 2010": подводя итоги
15.12.2009
Когда время дороже денег
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.06 03:59
  • 1967
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.06 01:48
  • 1
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Войсковая ПВО/ПРО.
  • 18.06 01:46
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). Бронетехника.
  • 18.06 01:29
  • 1
Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи (Blick, Швейцария)
  • 18.06 01:18
  • 1
В Киеве признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта
  • 18.06 01:09
  • 1
Картаполов отреагировал на назначение Цивилевой в Минобороны
  • 18.06 00:15
  • 12
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 17.06 22:12
  • 304
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 17.06 17:35
  • 121
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 17.06 13:29
  • 13
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 17.06 12:03
  • 1
Новейшая атомная подводная лодка "Архангельск" вышла в море на ходовые испытания
  • 17.06 11:53
  • 1
Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам БПЛА воинским частям
  • 17.06 08:32
  • 1
Поражение Макрона и Шольца меняет ход украинского конфликта (Политика, Сербия)
  • 17.06 08:19
  • 1
Ходаковский: Происходит рождение новой реальности, в которой России ещё предстоит занять своё место
  • 17.06 06:38
  • 0
Перспективы (и проблемы) военного стоительства РФ и Запада (НАТО). ВМФ.