ОДК будет ремонтировать двигатели с помощью новых материалов

На гатчинском предприятии «ОДК-Сервис» Объединенной двигателестроительной корпорации прошел семинар по развитию технологий ремонта газотурбинных двигателей. Для продления жизненного цикла авиационных и индустриальных агрегатов будут внедряться передовые технологии по восстановлению деталей из материалов нового поколения, а также с применением промышленных роботов.

На предприятии в Гатчине планируется освоить ремонт турбинных лопаток из материалов нового поколения – монокристаллических сплавов, деталей из композиционных материалов, а также восстановление всех видов уплотнений, в том числе современных металлических и пористых керамик. Кроме того, планируется сформировать единую методику и правила проведения ремонтных работ, в том числе с использованием роботизированного оборудования.

«Новые газотурбинные двигатели ПД-14 и ПД-8 созданы с использованием новейших технологий и материалов. Мы используем этот опыт и для развития технологий ремонта серийных двигателей. Перед нами стоит задача продлить жизненный цикл газотурбинных двигателей, которые сегодня выпускаются серийно ОДК. Для этого нужны новые ремонтные технологии, новые решения в этом направлении, а это огромный спектр научно-технических задач. Данные инновации позволят снизить затраты на ремонт для заказчика, увеличить прибыль ОДК, разгрузить предприятия для производства новых двигателей», – отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Представители ВИАМ и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета продемонстрировали свои разработки по новым материалам и технологиям для ремонта газотурбинных двигателей. ОДК определит основные направления современных ремонтных технологий и приступит к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Обсуждение технологий ремонта газотурбинных двигателей прошло на совместном заседании Совета технологов ОДК при руководителе приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» и секции «Авиадвигателестроение и газотурбостроение» Научно-технического совета Госкорпорации Ростех.

Участниками семинара стали представители предприятий «ОДК-Сервис», «ОДК-Авиадвигатель», ПК «Салют», «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Климов» и «ОДК-Сатурн», а также ЦИАМ им. П.И. Баранова, НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ и Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Предприятие «ОДК-Сервис» является центром специализации по ремонтным технологиям двигателей для гражданской авиации и транспортировки газа, которые изготавливают предприятия корпорации. Для ремонта газотурбинных двигателей применяются технологии снятия и восстановления всех типов покрытий, в том числе многослойных теплозащитных. Кроме того, проводится восстановление перфорационных отверстий, ремонт деталей с применением аддитивных технологий газопорошковой наплавки, а также проволочной наплавки.