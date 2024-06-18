Дрон против дрона: как развиваются беспилотные перехватчики

Разработаны аппараты для уничтожения воздушных и морских целей

В ходе специальной военной операции стало ясно, что в современных боевых действиях происходит своеобразная революция — применение дронов играет всё большую роль и меняет собственно сам характер общевойскового боя. И в условиях, когда вооруженные силы применяют беспилотники против традиционных родов войск, закономерно встает вопрос использования дронов для уничтожения других дронов. Какие аппараты и как применяются сегодня в войне беспилотников против беспилотников, разбирались «Известия».

Типы беспилотников

Для начала стоит определить, с какими дронами целесообразно бороться, применяя беспилотную технику. Самыми массовыми стали сегодня летающие аппараты. Начиная с малогабаритных FPV-дронов и до тяжелых бомбардировщиков, разведчиков и дронов-камикадзе тактического уровня и дальнего действия. Особенность первых в том, что они имеют высокую маневренность, но малую мощность двигателей — в такой дрон сложно попасть, но его легко сбить. Более крупные и тяжелые аппараты проще обнаруживать, но сложнее уничтожать — иногда его сложно догнать другим дроном и не всегда получается уничтожить просто тараном. С более крупными, которые сопоставимы по размерам с обычными самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами, эффективно могут бороться штатные системы ПВО.

Военнослужащие ВС РФ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Морские беспилотники сегодня представлены относительно малогабаритными глиссерами-брандерами и подводными дронами. Борьбу с последними могут вести современные торпедные комплексы, которые могут бороться не только с кораблями и подводными лодками, но и с торпедами и подводными необитаемыми аппаратами. Для борьбы с высокоскоростными надводными дронами вполне возможно создание соответствующих дронов-истребителей.

Наконец, пока не столь широко применяемые наземные беспилотники также требуют внимания. С их развитием и расширением сфер их применения с ними также необходимо будет бороться. И здесь безусловно пригодится и будет использован опыт войны дронов против дронов.

В воздухе

Идея сбивать летающие беспилотники с помощью других беспилотников возникла до СВО — еще в 2019 году в СКБ МАИ был представлен один из первых в мире дрон-перехватчик. Высокоманевренный по-самолетному летающий аппарат взлетает и садится как квадрокоптер и оснащен автоматическим карабином 12-го калибра, созданного на базе гладкоствольного карабина «Вепрь-12 Молот». Аэродинамическая схема «утка», масса 23 кг, продолжительность полета до 40 минут и уникальная система стабилизации в воздухе при прицеливании.

ВСУ применяют тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга», которые фактически выполняют роль дронов-бомбардировщиков. Российские фронтовые умельцы научились переделывать обычные FPV-дроны для борьбы с этими тяжелыми аппаратами. Модернизируются стартовые опоры БПЛА за счет установки более длинных стальных трубок, которые могут разрушать винты «Бабы-Яги» – дрон-перехватчик заходит сверху и разрушает винт аппарата, тот теряет устойчивость и падает. Также можно и просто поражать крупную цель штатным зарядом FPV-дрона. Остается лишь решить вопрос обнаружения и целеуказания расчетам беспилотников, которые способны организовать такую охоту.

Военнослужащие ВС РФ расчета беспилотника Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Еще один образец дрона-перехватчика создан алтайскими разведчиками на СВО — аппарат, который может сбрасывать сетку на вражеский беспилотник. Сетка препятствует работе винтов и он падает. Есть только одна проблема — сложность прицеливания в движущийся с большой скоростью аппарат. Но с зависшими объектами этот метод работает вполне эффективно. Другой и более совершенный вариант — захват дронов противника сетью. Это может выполнять более крупный тяжелый беспилотник. Такого рода экспериментальные машины уже применялись в зоне СВО в марте этого года. Дрон-охотник зависает над вражеским аппаратом, выстреливает в него сеткой на тросе и уносит запутавшийся вражеский дрон для последующей утилизации.

На море

Что касается борьбы с морскими беспилотниками, то достаточно эффективным методом борьбы стало применение вертолетов. Относительно легкие и плохо бронированные морские брандеры можно расстреливать из пулеметов с воздуха. Это безопасно и эффективно. И здесь на помощь пилотируемым вертолетам могут прийти вертолеты беспилотные. Тем более, что такие аппараты могут базироваться на практически любых по размерам кораблях, катерах и, конечно, в военно-морских базах.

На недавней выставке HeliRussia-2024 в Москве был представлен разведывательно-ударный комплекс Hunter разработки КБ «Беспилотные вертолеты» из Белоруссии. Он включает в себя два беспилотных вертолета, наземную станцию управления, станцию обеспечения полётов и две транспортные платформы. Каждый вертолет вооружен турелью с 7,62-мм пулеметом и двумя пусковыми установками с 8 неуправляемыми ракетами каждая. Кроме того, вертолет может нести 16 противотанковых бомб. Взлетная масса аппарата – 750 кг, а масса полезной нагрузки 200 кг. Вертолет может находиться в воздухе 6 часов и может действовать на дальности до 150 км от точки запуска. Особенность разработки в том, что она базируется на опыте создания действующих моделей беспилотных вертолетов, которые используются не только в Белоруссии, но и поставлялись в 20 зарубежных стран. Конечно, такого рода вертолеты-дроны не являются одноразовыми средствами уничтожения атакующих дронов. И, кстати, комплекс Hunter может использоваться не только против морских целей, но и против сухопутных объектов, а также против тихоходных летательных аппаратов.

Белорусский разведывательно-ударный беспилотный вертолет Hunter Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если же говорить о самых простых решениях, то высокоскоростной и маневренный FPV-дрон в принципе может использоваться для борьбы с дронами-камикадзе, разведывательными беспилотниками и переделанными в дроны обычными самолетами. Скорость их полета позволяет вести атаки подобных аппаратов в ограниченном радиусе — например, при защите и обороне каких-то площадных объектов в ситуациях, когда нет возможности разместить на объекте обычные системы ПВО. И такого рода средства будут значительно дешевле высокотехнологичной зенитной ракеты.

Ранее «Известия» сообщали, что для целей противовоздушной обороны был модернизирован FPV-дрон «Джокер-10». На него установлена труба от ложных тепловых целей самолетов, но вместо высокотемпературной массы она начиняется взрывчаткой и поражающими элементами. При выстреле формируется облако осколков, которое сбивает БПЛА противника.

Дмитрий Корнев