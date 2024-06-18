В Госдуме поприветствовали новые назначения в Минобороны

Картаполов: обновленное руководство Минобороны можно только приветствовать

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новые назначения в Минобороны - это решение президента и министра обороны, его можно только приветствовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым замминистра обороны, Павла Фрадкова и Анну Цивилеву - заместителями министра. В министерстве сообщили, что Горнин будет курировать комплекс вопросов финансового обеспечения, Фрадков - отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами, а также строительство объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства, а Цивилева - отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, выведение связанных с этим процессов на новый уровень.

"Это решение президента и министра обороны, соответственно, поэтому можно только приветствовать эти решения", - сказал Картаполов.

Депутат отметил, что Цивилева работала с участниками специальной военной операции и членами их семей, поэтому она отлично знает всю проблематику. "На мой взгляд это очень верное назначение... И плюс она прекрасно знает возможности и задачи фонда ("Защитники Отечества" - ред.), поэтому уровень взаимодействия сейчас между Минобороны и этим фондом... будет на гораздо более высоком уровне, это в конечном итоге нужно как раз для наших ребят, которые выполняют боевые задачи", - считает парламентарий.

По словам главы комитета ГД, назначенный первым замминистра обороны Горнин - выдающийся финансист и мощный управленец. "Я его лично знаю очень хорошо, мы с ним плотно работаем в Государственной думе по всем вопросам бюджета, профессионал с большой буквы, поэтому министерству обороны повезло", - рассказал Картаполов.