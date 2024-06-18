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НАСА и Boeing продлили миссию Starliner с экипажем

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Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

НАСА и Boeing: миссия Starliner с экипажем продлена минимум на четыре дня

Миссия корабля Starliner, который впервые отправился в космос с экипажем на борту, продлена минимум на четыре дня. Об этом со ссылкой на НАСА и компанию Boeing сообщает издание SpaceNews.

Теперь корабль, который должен был отстыковаться от Международной космической станции (МКС) 18 июня, покинет ее не ранее 22 июня. Причиной переноса отстыковки в НАСА назвали необходимость проведения дополнительных испытаний корабля, которые изначально не были запланированы.

В частности, ожидается испытание двигателей Starliner, с которыми возникли проблемы уже в полете корабля.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что перед стыковкой с МКС у космического корабля Starliner вышли из строя 5 из 28 двигателей ориентации. После перезагрузки четыре из пяти ранее вышедших из строя двигателей заработали.

5 июня в 17:52 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находился экипаж — астронавты НАСА Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался 6 июня примерно в 20:33.

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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
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