Конференция в Швейцарии "вряд ли способствуют переговорам". Западные страны обсудили мирные инициативы по Украине (Global Times, Китай)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Швейцарии Виола Амхерд, Владимир Зеленский, президент Чили Габриэль Борич и премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступают на пресс-конференции по итогам саммита мира в Швейцарии, 16 июня 2024 года.

GT: конференция в Швейцарии по Украине не способствовала мирным переговорам

Саммит в Швейцарии стал для Киева "символической победой", однако он не способствовал продвижению содержательных переговоров, пишет GT. По мнению китайских экспертов, страны-участницы лишь "ознакомились с мирными инициативами Украины, вероятность реализации которых невелика".

На конференции в Швейцарии Владимир Зеленский заявил, что она прошла успешно и может "войти в историю". Однако присутствующим на ней иностранным высокопоставленным лицам и представителям СМИ было очевидно, что ни о каком успехе речи и не идет. Об этом заявили китайские аналитики в интервью Global Times.

Эксперты отметили, что, несмотря на участие более 90 государств, намеренное исключение России, ключевого игрока в регионе, а также отсутствие Китая и президента США Джо Байдена снизили значимость конференции. Кроме того, тот факт, что некоторые страны БРИКС прислали лишь дипломатов относительно низкого уровня, еще больше омрачил усилия Украины по привлечению поддержки со стороны Глобального Юга.

Кроме того, аналитики отмечают, что недавние военные неудачи поставили Киев в невыгодное положение, а война в Газе вовсе отвлекла внимание мировой общественности от украинского кризиса.

В субботу на мирной конференции в Швейцарии вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении Киеву более 1,5 миллиарда долларов на поддержку энергосектора Украины, а также удовлетворение ее гуманитарных нужд. Об этом сообщило агентство Reuters.

Однако уже через несколько часов Харрис улетела в Америку – раньше запланированного срока, говорится в твите, опубликованном репортером Bloomberg Акайлой Гарднер (Akayla Gardner) в социальной сети X рано утром в воскресенье.

По данным Reuters, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан – единственный, кто остался представлять Соединенные Штаты на "саммите мира".

В воскресенье, во второй день конференции, западные державы и другие страны пытались достичь консенсуса в вопросе осуждения России. Они также подчеркивали растущее число жертв конфликта, сообщает Reuters. Однако некоторые лидеры покинули мероприятие раньше времени. Воскресные переговоры были посвящены выработке единой позиции по вопросам ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения военнопленных и детей, перемещенных с Украины во время конфликта.

Если странам удастся предпринять конкретные шаги для решения этих вопросов, это будет очень хорошо само по себе, а также может стать небольшой отправной точкой для будущих переговоров с Россией, отметил Анатоль Ливен (Anatol Lieven), директор программы "Евразия" Института ответственного государственного управления им. Куинси, в статье, опубликованной в пятницу в онлайн-журнале Responsible Statecraft. Однако следует понимать, что это и близко не похоже на мирную инициативу, добавил он.

"Проблема беженцев и продовольственной безопасности являются второстепенными... Конфликт связан с миром и территориальными вопросами, и отказ от их решения приведет лишь к затягиванию переговоров, большим потерям и эскалации конфликта", — заявил Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

"Трудно остановить поток воды, не выключив кран", — сказал Чжан, подчеркнув важность участия обеих сторон конфликта — России и Украины — для реальных мирных переговоров.

"Для мирных переговоров необходимо, чтобы обе стороны сели за стол и провели переговоры. Какие могут быть переговоры, если Россия в них не участвует?" — отметил эксперт.

Некоторые участники конференции выразили схожее мнение.

"Этот саммит был бы более плодотворным, если бы присутствовала Россия, другая сторона конфликта", — заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пленарном заседании в субботу.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан Аль Сауд, в свою очередь, подчеркнул, что любой процесс, ведущий к миру на Украине, потребует участия России и что он будет связан с трудными компромиссами, сообщает издание Saudi Gazette.

Хотя для Киева саммит, в котором приняли участие около 90 стран, является "дипломатическим достижением" или "символической победой", он не способствовал продвижению содержательных мирных переговоров, отметил Чжан Хун.

Эксперт охарактеризовал конференцию как ознакомление с мирными инициативами Украины, вероятность реализации которых невелика.

"Односторонняя украинская пропаганда и отсутствие России означают, что до настоящих мирных переговоров еще далеко", – заявил аналитик, добавив, что встреча не привела ни к какому прорыву.

В пятницу, перед началом мероприятия, президент России Владимир Путин выдвинул свои условия прекращения огня на Украине: Киев должен вывести войска с территорий, которые, как утверждает Москва, входят в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО.

Хотя Украина и США отвергли российские требования, аналитики считают, что заявление Владимира Путина было также нацелено на то, чтобы обесценить мирную конференцию в Швейцарии перед самым ее началом.

Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, считает, что Москва и Киев движутся к перемирию, но эта тенденция может быть неопределенной из-за военного превосходства России.

"Заявление Путина об условиях прекращения огня не стало чем-то новым, но еще раз продемонстрировало, что о мире будут договариваться и Россия, и Украина", – заключил Чжан Хун.