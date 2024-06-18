Картаполов отреагировал на назначение Цивилевой в Минобороны

По словам главы комитета Госдумы по обороне, она прекрасно знает всю проблематику участников специальной военной операции и их близких

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вопросы социального обеспечения участников спецоперации с назначением на должность замминистра обороны РФ Анны Цивилевой выйдут на новый уровень. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Анна Цивилева возглавляла фонд "Защитники Отечества", она прекрасно знает всю проблематику участников специальной военной операции и их близких. Причем знает она это изнутри практически. Поэтому это очень верное решение, сейчас все вопросы социального обеспечения просто выйдут на новый уровень. И взаимодействие с этим фондом станет на порядок выше", - подчеркнул Картаполов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указы о назначении первым заместителем министра обороны РФ Леонида Горнина, заместителями министра обороны - Анны Цивилевой и Павла Фрадкова, а также заместителем министра обороны - руководителем аппарата военного ведомства Олега Савельева. Соответствующие документы опубликованы. Как уточнили в Минобороны России, Горнин, занимавший с 2018 года должность первого замминистра финансов РФ, будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил РФ. В ведомстве сообщили, что главной задачей Горнина станет повышение прозрачности финансовых потоков.

Вопросы управления имуществом будут входить в сферу ответственности назначенного замминистра обороны Фрадкова. С 2021 года он занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ. Председатель фонда "Защитники Отечества" Цивилева на должности замминистра будет отвечать за социальное обеспечение военных.