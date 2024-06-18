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ТАСС

ЕС обучил 55 тыс. военнослужащих Украины

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Обучение военнослужащих вооруженных сил Украины вооруженными силами Чехии на полигоне в Либаве близ Оломоуца, 10.02.2023
Обучение военнослужащих вооруженных сил Украины вооруженными силами Чехии на полигоне в Либаве близ Оломоуца, 10.02.2023.
Источник изображения: министерство обороны Чехии

Он продолжит заниматься такой деятельностью, заявил глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) подготовил к настоящему времени порядка 55 тыс. украинских военнослужащих и намерен продолжать заниматься такой деятельностью. Об этом заявил глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан.

Он напомнил, что упомянутая программа стартовала полтора года тому назад. "Мы подготовили за эти полтора года уже примерно 55 тыс. солдат на европейской территории, главным образом в Польше и Германии, а также в таких странах, как Испания, Италия, Чехия, Литва, Латвия, и других", - сказал ван дер Лаан. "В следующие месяцы мы намерены делать как можно больше, отталкиваясь от требований Генерального штаба [Вооруженных сил] Украины. Так что обучение продолжается", - отметил военачальник, выступая в вашингтонском Центре европейского политического анализа (организация, признанная нежелательной в России).

При этом ван дер Лаан утверждал, что "<...> война на Украине является прямой угрозой Европейскому союзу". 

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