Командир фрегата "Адмирал Горшков" оценил первый этап похода кораблей ВМФ

Он прошел отлично, отметил Павел Конов

ГАВАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Ирина Шаталова/. Первый этап дальнего похода кораблей Северного флота ВМФ России, которые покинули порт Гаваны, прошел на оценку "отлично". Об этом рассказал в интервью корреспонденту ТАСС командир фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" капитан второго ранга Павел Конов.

"Мы провели все из того, что запланировали. Мы готовы и дальше выполнять задачи боевой службы, - подчеркнул командир корабля. - Задачи никто не снимает, они поставлены, будут решаться дальше, в том же качестве".

Конов рассказал также, что экипажи кораблей, которые зашли на Кубу 12 июня, успели отдохнуть, "потому что четыре-пять дней - это оптимальное время для отдыха". В кубинской столице моряки посетили музеи, побывали на пляже, сообщил он.

"Особое впечатление произвел культурный центр Фиделя Кастро - мы прониклись этой обстановкой и поняли, откуда ведется разговор о Республике Куба, о том, что такое Остров Свободы", - поделился впечатлениями командир корабля. Конов отметил, в частности, что центр адаптирован к современном условиям, там со многим можно ознакомиться с помощью современных технологий. "Важно, чтобы это все понимало молодое поколение", - сказал он.

"Экипаж отвезли на пляж, где они насладились всеми составляющими - морем, воздухом, солнцем, было очень хорошо", - поделился командир впечатлениями. "Это другой мир. И очень приятно, что мы смогли прикоснуться к этому", - рассказал Конов. "Попробовали мы и манго (на Кубе сейчас сезон манго - прим. ТАСС), - сказал командир корабля. - Нам рассказали, что здесь недозревшие манго, как у нас сосульки, представляют опасность, могут упасть на голову".

"Кубинской стороне хотелось бы сказать отдельное спасибо, что организовали нам здесь интересную программу", - сказал Конов.

Отход кораблей ВМФ РФ из Гаваны

Ранее в понедельник корабли Военно-морского флота России завершили свой визит на Кубу и начали отбывать из Гаваны. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", а также атомный ракетный подводный крейсер "Казань" находились в порту Гаваны с 12 июня, их пребывание здесь вызвало большой резонанс среди кубинцев и гостей города.