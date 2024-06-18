Что известно о перестановках в Минобороны

17 июня президент России Владимир Путин совершил несколько назначений в Министерстве обороны РФ.

Так президент назначил новых заместителей министра обороны. Ими стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков. Первым заместителем главы МО РФ Путин назначил Леонида Горнина.

Российский лидер также довел число заместителей главы ведомства до 12, в том числе два первых заместителя.

Что известно о назначениях

Леонид Горнин — ранее первый заместитель министра финансов. В Минобороны заявили, что его главной задачей на новом посту станет повышение прозрачности финансовых потоков, он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ.

Олег Савельев — ранее аудитор Счетной палаты.

Павел Фрадков — ранее первый заместитель управляющего делами президента РФ. В сферу его ответственности теперь будут входить вопросы управления имуществом. Он имеет значительный опыт по этим направлениям, который получил в Росимуществе и в Управлении делами президента РФ, отметили в Минобороны.

Анна Цивилева — ранее председатель фонда "Защитники Отечества". На новой должности, как сообщили в МО РФ, она будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военных, выводить их на "новый качественный уровень".

Кто покинул ведомство

Президент освободил от занимаемых должностей в ведомстве Николая Панкова, Руслана Цаликова и Татьяну Шевцову, а также Павла Попова. С ними встретился глава ведомства Андрей Белоусов, который поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу.

Цаликов занимал должность первого замглавы ведомства, Панков был статс-секретарем - замминистра, Шевцова занимала должность заместителя министра обороны.

Павла Попова освободили от должности и уволили с военной службы. Согласно сайту Минобороны, в его подчинение входили Главное управление информационного развития и Департамент информационных систем.