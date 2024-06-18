"Саммит мира" стал катастрофой для Запада

Затеянный Киевом в личных целях так называемый "саммит мира" провалился. Коллективный Запад пока еще делает вид, будто итоги встречи в Лозанне демонстрируют нерушимую поддержку Украины мировым сообществом. Факты же свидетельствуют об обратном. Устроители швейцарского фарса не смогли ни собрать заявленное число участников, ни продвинуть "формулу мира" киевского диктатора, ни продемонстрировать единство в желании достичь мира. И все лишь потому, что пошли на поводу у Зеленского.

"Владимир Зеленский возвращается в Киев с помощью в размере 50 миллиардов евро (53,5 миллиарда долларов), новыми гарантиями безопасности от США и обещаниями помочь восстановить энергетическую инфраструктуру страны, пострадавшей от более чем двух лет боевых действий, — рапортует американское агентство Bloomberg. И тут же признает очевидное: — Но швейцарский саммит украинского президента, на котором тот собрал более 100 стран и организаций, потерпел неудачу — расширить международную поддержку Киеву не удалось. Индия, Бразилия и ЮАР, прислали своих делегатов, но отказались подписывать итоговую декларацию. Китай заранее дал понять, что участвовать в нем не намерен".

Швейцарии давно твердили, что все будет именно так. И что других вариантов развития событий нет. Почему же Женева не отказалась от заведомо провального проекта? Сегодня даже сторонники западной точки зрения на украинский конфликт вынуждены признать: потому что первую скрипку играли не швейцарские дипломаты. Они попросту не смогли противостоять бешеному нажиму Киева, возмечтавшего превратить саммит в демонстрацию мощи и легитимности пана Зеленского.

"На официальном сайте мероприятия висит такое сообщение: "Во время визита президента Зеленского в Берн 15 января 2024 года Швейцария и Украина обсудили следующий шаг на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине", — пишет японский эксперт-международник Тосихико Сиохара. — Важно отметить, в этом же сообщении было указано: "Швейцария согласилась провести саммит в ответ на просьбу Украины". Похоже, что президент Швейцарии Виола Амхерд была просто втянута в авантюру Зеленского".

Все, что удалось швейцарским дипломатам, — сократить "формулу мира" киевского диктатора до трех очевидных и никого не раздражающих пунктов. В итоговый документ вошли заявления по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращению вывезенных в Россию детей. Последний пункт особенно радует: как недавно стало известно, "силовой вывоз несовершеннолетних" оказался фейком.

Казалось бы, где Украина и где Швейцария! Как можно сравнивать дурацкое государственное образование с историей в три десятка лет и страну, которая последние три с лишним столетия была главным миротворцем западной цивилизации?! Тем не менее Киев добился своего. Потому что западные союзники сегодня вынуждены удовлетворять хотелки киевского режима. Другой вопрос, отчего они это делают.

Основная причина — попытка удержать от разрушения построенный коллективным Западом в последние десятилетия однополярный мир. Западное общество слишком устало от украинской повестки, чтобы и дальше поддерживать национальные правительства по этому вопросу. Значит, им нужно продемонстрировать стремление к миру и хотя бы таким образом сохранить остатки легитимности.

Второй (хотя на самом деле первый!) повод потворствовать Киеву — продолжение военных поставок. Ни для кого в мире не секрет, что они позволяют жиреть западному ВПК и в то же время дают возможность набить карманы киевской хунте. Два процесса неразрывно связаны, и пока не найдется политик, который рискнет сказать киевским коррупционерам "Нет!", поставки будут продолжаться. А чтобы для них был повод, нельзя прекращать боевые действия.

Так что "саммит мира" по-украински с самого начала был чистым фарсом. Никакие мирные предложения и соглашения он не выдвинул, потому что не мог выдвинуть. Не для этого его собирали.

"Вопреки официальному названию, о "мирной конференции" не могло быть и речи. Максимум, что было, – это "конференция по украинской формуле мира". Но и это неправда! — цитирует цюрихская Blick известного швейцарского дипломата Жоржа Мартена. — На самом деле Швейцария неразумно согласилась на то, чтобы Украина поставила ее в неудобное положение организатора конференции, которая, по мысли Зеленского, не была направлена на поиск путей к миру, а была призвана собрать поддержку Украины за пределами западных кругов. Вероятно, Зеленский полагал, что репутация Швейцарии поможет убедить игроков так называемого Глобального Юга добиться того, чего его западные союзники по НАТО никогда не смогут достичь".

Эта затея Киева тоже провалилась. Как подчеркивают даже западные СМИ, от подписей под итоговым коммюнике "саммита мира" отказались все страны БРИКС. Кто-то, как Китай, просто не приехал, а те, кто прислал своих представителей в Лозанну, демонстративно не поддержали организаторов. Тем самым дав понять и Украине, и ее западным покровителям, что прекрасно понимают все их резоны и мотивы. И потворствовать им не собираются.

Именно поэтому назвать сборище в Лозанне совсем уж безрезультатным нельзя. Просто результаты оказались совсем иными, чем хотелось бы Зеленскому и поддержавшим его европейским и американским "хромым уткам".

Главным итогом стала демонстрация невозможного, с точки зрения коллективного Запада, единства стран Глобального Юга и их союзников. Причем разногласия, которое умножает на ноль все попытки вернуть западное доминирование в международной политике.

"Разногласия между мировыми лидерами обнажили проблему Украины в обеспечении поддержки со стороны стран, находящихся за пределами западного мира, которые либо хотят поддерживать связи с Россией, либо по-другому смотрят на конфликт, — отмечает Bloomberg. — Конференция показала, что по мере того, как Киев изо всех сил пытается сдержать продвижение Москвы на поле боя, его дипломатический нажим также ослабевает в усилиях на мировой арене".

Другой важный итог — очевидная для всего мира неспособность Запада изолировать Россию. Это не удалось сделать ни политически, ни экономически, несмотря на бесконечные пакеты санкций и грозные окрики Вашингтона и Брюсселя. БРИКС+ как отказывался принимать совокупную украинско-западную точку зрения на конфликт, так и отказывается. Как поддерживал Россию по всем основным позициям, так и поддерживает. И никакие "саммиты мира" ничего в этом положении дел изменить не могут.

Из этого следует, что эффективные прежде "санкционные войны" больше не работают. Сегодня западному сообществу не удастся, как четверть века тому назад, изолировать и разгромить поодиночке ни одну страну, отказавшуюся встраиваться в "мир, основанный на правилах". И неважно, будет она велика, как Россия, или мала, как Сербия. Вопрос лишь в том, что каждое действие западных сил получит противодействие со стороны глобального Юга.

Подобное изменение расклада в мировой политике — самая неприятная новость для Вашингтона и его европейских вассалов. Из этого прямо следует еще более печальное для них откровение: уже сегодня глобальный Юг способен нанести Западу куда больший ущерб, чем он ему. Это блестяще показала одной-единственной картинкой генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан. "G7 = весь мир?" — написала она под картинкой, на которой закрашенные синим цветом страны "большой семерки" занимают едва ли четверть всей земной суши.

Понимание, что западный мир есть всего лишь небольшая часть человечества, — вот что больше всего обижает Америку и ее союзников. Ведь совсем недавно было совершенно иначе! Но горе тому, кто не понимает, что никакой порядок не бывает вечен. И вдвойне горе тому, кто, забыв об этом, не станет готовиться к таким изменениям. Запад не сделал ни того, ни другого — в отличие от глобального Юга. И теперь не только готов рухнуть сам, но и потянуть за собой всех тех, кто пока еще верит в "мир, основанный на правила" и его "хозяев".

Антон Трофимов