В Минобороны назвали задачей Горнина повышение прозрачности финансовых потоков

Главной задачей Леонида Горнина на посту первого замминистра обороны РФ будет повышение прозрачности финансовых потоков, сообщили 17 июня в пресс-службе Минобороны России.

«Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Горнин Леонид Владимирович <...> будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — говорится в сообщении.

До своего назначения Горнин занимал должность первого заместителя министра финансов России и отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы, а также гособоронзаказа, напомнили в МО.

Также уточняется, что Анна Цивилева на посту замминистра обороны будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на «новый качественный уровень».

Назначенный на аналогичную должность Павел Фрадков, в свою очередь, будет курировать вопросы управления имуществом и земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд ведомства и народного хозяйства.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны РФ. Помимо Горнина, на должности замглавы Минобороны были назначены Фрадков и председатель государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева. 20 мая глава государства также назначил Олега Савельева заместителем главы Министерства обороны РФ — руководителем аппарата ведомства.

До этого, 12 мая, Путин подписал указ об освобождении Сергея Шойгу от должности главы оборонного ведомства и о его назначении на пост секретаря Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Тогда же президент предложил назначить министром обороны России Андрея Белоусова, который с 2020 года занимал пост первого вице-премьера страны.

Указ о назначении Белоусова был подписан 14 мая. Российский лидер назвал его задачей открыть МО для инноваций и конструктивной работы с учеными и производителями военной техники.