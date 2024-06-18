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РИА Новости

Цивилева в Минобороны будет отвечать за жилищное обеспечение военных

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Анна Цивилева
Анна Цивилева.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Замминистра обороны РФ Цивилева будет отвечать за жилищное обеспечение военых

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Новый заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Евгеньевна Цивилёва будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек. Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью фонда "Защитники Отечества", взаимодействие министерства обороны РФ с которым она будет курировать в новой должности", - говорится в сообщении.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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