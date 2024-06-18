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РИА Новости

ВС России получили новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров

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Боевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Курганмашзавод поставил в армию новую партию БМП-3 с "накидками" от тепловизоров

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил ВС РФ новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оборудованных дополнительной броней и "накидками", делающих их менее заметными в тепловом диапазоне, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Сегодня Курганмашзавод передал министерству обороны очередную партию БМП-3 со штатными комплектами дополнительной защиты. Такая техника особенно востребована в зоне СВО. Помимо поставок новых машин, Курганмашзавод значительно опережает график капитального ремонта БМП-3, а также десантных машин БМД-4М. Выполнение гособоронзаказа для нас – приоритетная задача", – цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Переданные в войска БМП-3 оборудованы противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также "накидками" – комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационных спектрах. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, в том числе тепловизоров.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
Минoбороны РФ
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