Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны

Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Путин освободил Панкова, Цаликова, Шевцову от должностей в Министерстве обороны

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации; Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны Российской Федерации; Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 17 июня.