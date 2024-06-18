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РИА Новости

Панкова и Шевцову освободили от должности замминистра обороны

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Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Путин освободил Панкова, Цаликова, Шевцову от должностей в Министерстве обороны

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Николай Панков и Татьяна Шевцова освобождены от должности заместителей министра обороны, Руслан Цаликов снят с поста первого замминистра, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая Александровича, статс-секретаря - заместителя министра обороны Российской Федерации; Цаликова Руслана Хаджисмеловича, первого заместителя министра обороны Российской Федерации; Шевцову Татьяну Викторовну, заместителя министра обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, 17 июня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Цаликов Руслан
Шевцова Татьяна
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