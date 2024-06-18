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РИА Новости

Путин сделал несколько новых назначений в Минобороны

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил нового первого заместителя министра обороны и трех замминистра, следует из указов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить Горнина Леонида Владимировича — первым заместителем министра обороны Российской Федерации", — говорится в документе.

Заместителями главы Минобороны стали:

  • Павел Фрадков;

  • Анна Цивилева;

  • Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата министерства.

В Минобороны отметили, что Горнин был первым заместителем министра финансов, отвечал за бюджетную политику в сфере военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. На новой должности он будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил.

Цивилева будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов на новый качественный уровень.

Фрадков, работавший в управделами президента, займется вопросами управления имуществом и земельными ресурсами, а также военного строительства.

Другим указом глава государства освободил от должности:

  • первого заместителя министра Руслана Цаликова;

  • статс-секретаря — заместителя министра обороны Николая Панкова;

  • заместителя министра Татьяну Шевцову.

Еще один замминистра, генерал Павел Попов также снят с поста и уволен с военной службы.

Указы вступают в силу со дня опубликования, 17 июня.

В середине мая, после инаугурации, Путин утвердил новый состав правительства. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, занимавший до этого пост первого вице-премьера. Прежнего руководителя ведомства Сергея Шойгу глава государства назначил секретарем Совета безопасности.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Цаликов Руслан
Шевцова Татьяна
Шойгу Сергей
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