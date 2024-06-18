Корабли ВМФ России покидают порт Гаваны

Отход кораблей провожал почетный оркестр Революционных вооруженных сил Кубы

ГАВАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Ирина Шаталова/. Корабли Военно-морского флота России завершили свой визит на Кубу и отбывают из Гаваны. Первой из порта вышла атомная подводная лодка "Казань", в ближайшее время ожидается отбытие фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", последним уйдет танкер "Академик Пашин", передает корреспондент ТАСС из порта.

Отход кораблей провожал почетный оркестр Революционных вооруженных сил Кубы.

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", а также атомный ракетный подводный крейсер "Казань" находились в порту Гаваны с 12 июня, их пребывание здесь вызвало большой резонанс среди кубинцев и гостей Гаваны, которые в течение трех дней имели возможность посетить фрегат. Люди делились с корреспондентом ТАСС впечатлениями, рассказывали о дружеских отношениях с Россией.

В субботу фрегат "Адмирал Горшков" посетил президент Кубы Мигель Диас-Канель, позже в Х (ранее Twitter) кубинский руководитель написал, что был впечатлен. Посол РФ на Кубе Виктор Коронелли назвал визит Диас-Канеля на корабли ВМФ РФ знаковым событием.

Заход кораблей ВМФ СССР и России на Кубу

Присутствие кораблей ВМФ СССР можно было наблюдать в регионе Карибского бассейна и Мексиканского залива уже в 1960-х годах. В то время Советский Союз поставил цель создать на Кубе, которая была единственным союзником СССР в Латинской Америке, постоянный пункт для советских вооруженных сил, в частности для ВМФ. СССР выбрал политику постепенного внедрения в этом регионе, так как был обязан не размещать на острове наступательное оружие или его компоненты в рамках договоренности с США в рамках урегулирования после Карибского кризиса 1962 года.

Первый отряд в составе пяти советских кораблей вошел в Гавану в июле 1969 года. Сопровождающая их подводная лодка осталась в нейтральных водах. За время визита кроме различных мероприятий прошли совместные учения кубинского флота и советских кораблей с выходом в море. В 1970 году было решено построить постоянную советскую базу на Кубе. По дипломатическим каналам была достигнута договоренность о заходах советских кораблей в порты Кубы.

Позже советское руководство решило использовать Кубу в первых глобальных военно-морских маневрах "Океан". Роль Кубы была в предоставлении ею аэродромов для приземления советских бомбардировщиков Ту-95. В мае 1970 года, после завершения маневров, в кубинские порты Гавана и Сьенфуэгос совершил заход отряд кораблей, участвовавший в учениях "Океан". В состав отряда входили а том числе две подводные лодки и атомоход. Впервые кубинский порт посетила атомная подводная лодка. Она несла 4 крылатые ракеты ограниченной дальности с ядерными зарядами, которые могли достать до США. Это продвинуло вперед уровень советского военного присутствия. Ни одно из вышеперечисленных событий не вызвало резкой реакции с американской стороны.

В конце 1977 года на Кубу прибыла большая группа советских кораблей, они находились там до января 1978 года. 17-22 декабря корабли были в Гаване. Их визит совпал с посещением Кубы ГК ВМФ СССР адмиралом флота Советского Союза Сергеем Горшковым, прилетевшим на Кубу на самолете Ил-18. На борту корабли принимали кубинского премьера Фиделя Кастро. Главком заручился согласием на самом высоком уровне об использовании самолетами разведывательной морской авиации одного из кубинских аэродромов, а также на отдых экипажей подводных лодок в специально оборудованной для этого зоне отдыха. В ответ кубинским ВМС были обещаны некоторые дополнительные поставки военно-морской техники.

Наше время

Первый визит кораблей российского ВМФ на Кубу со времен СССР состоялся в декабре 2008 года. Второй визит - в августе 2013 года. Два дня корабли отряда были открыты для посещения жителями и гостями кубинской столицы. В 2019 году отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" зашел в кубинский порт. В июле 2023 года в порт Гаваны зашел учебный корабль ВМФ России "Перекоп".