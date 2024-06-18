На военно-морском салоне "Флот-2024" впервые покажут новые безэкипажные катера

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представит на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" новейшие безэкипажные катера российского производства "Визир", "Оркан" и "БЭК-1000", а также автономный необитаемый аппарат "ММТ-300".

"Мы предложим иностранным партнерам сотрудничество по построению сетецентрических систем с интегрированными безэкипажными катерами и автономными необитаемыми аппаратами, а также по внедрению концепции проведения загоризонтных операций с использованием российских робототехнических комплексов", – рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он отметил, что тренд на применение беспилотных технологий при планировании и проведении военных и антитеррористических операций сегодня затронул все среды, в том числе надводную и подводную.

Российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, создали линейку способных нести различную полезную нагрузку современных безэкипажных катеров, которые впервые представят в ходе салона, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".

МВМС "Флот-2024" пройдет с 19 по 23 июня в Конгрессно-выставочном центре при Музее военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов" в Кронштадте. Организаторами салона выступают Минпромторг и Минобороны РФ.