ICAN: США в 2023 году увеличили расходы на ядерное оружие на 18 процентов

ЦАМТО, 17 июня. США в 2023 году наращивали расходы на ядерное оружие самыми высокими темпами среди обладающих им девяти мировых держав.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

В докладе отмечается, что в 2023 году все страны "девятки" увеличили расходы на ядерное оружие, но наибольшее увеличение расходов – почти на 18% – имело место в США, которые потратили 51,5 млрд. долл. – больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.

На втором месте по расходам на ядерное орудие Китай с 11,9 млрд. долл. Россия таких данных не раскрывала, но составители доклада утверждают, что она занимает третье место с затратами в размере 8,3 млрд. долл.

Объем новых контрактов на поставку ядерного оружия в 2023 году в мире составил не менее 7,9 млрд. долл., сообщает организация.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) – международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.