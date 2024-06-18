Оборонные компании США и Европы в самом быстром с конца холодной войны темпе нанимают сотрудников

ЦАМТО, 17 июня. Американские и европейские оборонные компании нанимают сотрудников в самом быстром с конца холодной войны темпе на фоне рекордно высокого объема заказов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает британская газета Financial Times.

В распоряжении Financial Times оказались планы по найму работников 20 крупных и средних американских и европейских оборонных и аэрокосмических компаний, из которых следует, что в этом году организации стремятся нанять десятки тысяч человек.

Согласно этим документам, у трех крупнейших компаний-подрядчиков в США, Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics, в общей сложности почти 6 тыс. вакансий, которые необходимо заполнить. Кроме того, еще десять компаний стремятся увеличить число позиций в целом до 37 тыс., что составляет почти 10% от их совокупной рабочей силы. Среди оборонных компаний с рекордным ростом темпов найма работников издание называет итальянскую Leonardo, немецкую Reinmetall, норвежско-финскую группу компаний Nammo, французскую Thales и ряд других.

"С начала холодной войны это самый интенсивный период для оборонного сектора с самым высоким ростом в объемах заказов за относительно короткий период времени", – заявил газете генеральный секретарь европейской аэрокосмической и оборонной торговой ассоциации ASD Ян Пай.

Как отмечает издание, это обусловлено тем, что правительства увеличили военные расходы с начала военных действий на Украине, а также на фоне напряженной геополитической ситуации по всему миру. Компании открывают вакансии по всем направлениям – востребованы как инженеры, разработчики и аналитики в сфере кибербезопасности, так и сварщики и механики.