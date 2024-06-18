МНО Литвы передает ВС Украины партию бронетранспортеров М-113

ЦАМТО, 17 июня. Правительство Литвы 12 июня одобрило решение о передаче Вооруженным силам Украины 14 бронетранспортеров М-113 из состава ВС страны. Ожидается, что техника прибудет на Украину в ближайшие дни.

По информации МНО Литвы, бронемашины передаются на безвозмездной основе в рамках вклада Литвы в коалицию по разминированию Украины. Данную коалицию Литва возглавляет совместно с Исландией с целью усиления потенциала ВС Украины в области разминирования. Целью коалиции является консолидация и координация усилий стран-доноров по оказанию помощи Украине в военном и гуманитарном разминировании.

Передача М-113 была инициирована руководством Министерства национальной обороны и командованием Вооруженных сил Литвы в ответ на запрос правительства Украины к союзникам.

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас 13 июня принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, где подтвердил приверженность властей Литвы ежегодно обеспечивать военную помощь Украине на уровне не менее 0,25% ВВП. Приоритетными сферами оказываемой Литвой военной помощи на текущий момент являются: противовоздушная оборона, разминирование, БЛА и системы противодействия БЛА. Так, Литва пожертвовала 16 млн. евро возглавляемому Великобританией Международному фонду для Украины (IFU) на закупки средств ПВО.

В пакет предоставленной Литвой в мае и июне помощи Украине, помимо М-113, также входят боеприпасы калибра 5,56 мм, системы противодействия БЛА, разведывательные БЛА, электрогенераторы, шины и др.