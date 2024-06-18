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ТАСС

Армия Литвы попросила кабмин отменить конкурсы на закупку БПЛА

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

Как отметило Минобороны, планируются закупки беспилотников для армии, интегрированных в систему военного ведомства добровольческих сил, а также для передачи Украине

ВИЛЬНЮС, 17 июня. /ТАСС/. Минобороны Литвы просит правительство отменить конкурсы публичных закупок, чтобы упростить процедуру приобретения для военных нужд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) литовских изготовителей. Как сообщило военное ведомство, соответствующий проект направлен на рассмотрение кабинета.

"Без этого исключения агентство оборонных ресурсов вынуждено будет проводить конкурсы, в которых смогут участвовать и зарубежные поставщики, предлагающие экономически наиболее выгодные условия. Однако при этом могут оказаться незащищенными интересы национальной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отметило Минобороны, планируются закупки беспилотников для армии, интегрированных в систему военного ведомства добровольческих сил, а также для передачи Украине. "Общая стоимость закупки составит около €15 млн ", - говорится в сообщении. Количество намеченной к приобретению техники не уточняется.

Для ее национальных изготовителей действуют требования, чтобы программное обеспечение БПЛА было создано в Литве, а виртуальная инфраструктура сбора и передачи информации была продуктом стран - членов НАТО или государств Евросоюза. 

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Страны
Литва
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
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