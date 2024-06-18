Путин отправится с официальным визитом в КНДР

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин 18-19 июня посетит с государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщила пресс-служба Кремля в понедельник.

"По приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Путин 18-19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин посещал Северную Корею с визитом лишь однажды, это было в июле 2000 года, в начале его первого президентского срока. Тогда во главе КНДР стоял Ким Чен Ир.

С нынешним руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном Путин в последний раз встречался в сентябре 2023 года: лидер КНДР посетил Россию с официальным визитом, и вместе с Путиным они побывали на космодроме "Восточный".

В ходе встречи на прошлой неделе с руководителями ведущих мировых информагентств Путин, которого спросили про отношения с Пхеньяном, заявил, что "КНДР - это наши соседи, и мы будем развивать отношения, нравится это кому-то или нет".

Президент РФ также высказался в поддержку политики КНДР, отметив, что она неоднократно демонстрировала желание договариваться, в том числе с США, а действия Пхеньяна являются ответом на внешние угрозы. "США в одностороннем порядке нарушили договоренности, причем впрямую без всяких стеснений. Естественно, корейцы взяли и вышли из этих договоренностей", - отметил Путин.

Он также впервые назвал странными санкционные меры, принятые в отношении трудовых мигрантов из КНДР. "То, что люди с голоду будут умирать - не потому что они какие-то воинственные, а просто граждане страны, но им запрещено где-то работать, ограничена возможность зарабатывать, чтобы они могли прокормить свои семьи. Странно как-то", - сказал президент на встрече с представителями мировых информагентств.

Не так давно в ходе встречи с главой Минприроды Александром Козловым, который также является сопредседателем российско-северокорейской межправкомиссии, президент поинтересовался развитием сотрудничества с КНДР. Встреча состоялась 18 мая, и президент попросил рассказать ему о дальнейших планах работы межправкомиссии, о том, что сейчас происходит в двусторонних отношениях.