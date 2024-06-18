ВС Румынии приступили к приемке БЛА "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 17 июня. МНО Румынии 14 июня объявило, что командование Сухопутных войск страны приступило к процедуре приемки первого беспилотного авиационного комплекса "Байрактар TB2".

После завершения этого этапа (ориентировочно в конце июня - начале июля), румынские операторы смогут выполнить первые тренировочные полеты БЛА "Байрактар TB2" с регистрацией и маркировкой ВС Румынии.

Официальное мероприятие, предусматривающее демонстрацию новых БЛА, будет организовано после завершения всех процедур приемки.

Как заявлено, приобретение БАК "Байрактар TB2" способствует достижению целей Программы реформирования Вооруженных сил Румынии до 2040 года, предусматривающей обеспечение СВ Румынии боевой техникой и системами вооружения, позволяющими создать гибкие силы с широким спектром возможностей и средствами, обеспечивающими живучесть, расширенную ситуационную осведомленность и повышенную огневую мощь.

Стандартная комплектация БАК "Байрактар TB2" включает шесть БЛА и соответствующее оборудование командования и управления. Аппараты уже продемонстрировали возможности ведения разведки и нанесения ударов по наземных целям.

Обучение первой группы специалистов ВС Румынии проходило в Турции в течение февраля-июня 2024 года, одновременно с выполнением мероприятий по приемке и испытаниям БЛА и сопутствующего оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, в начале августа 2022 года МНО Румынии направило парламенту страны запрос с целью получения одобрения закупки трех беспилотных авиационных комплексов "Байрактар TB2" (всего 18 аппаратов) для Сухопутных войск.

МНО Румынии заключило с турецкой компанией Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret контракт на поставку беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2" в апреле 2023 года. Общая стоимость заказа составила около 321 млн. долл., включая пакет поддержки (боеприпасы, начальная логистическая поддержка и учебное оборудование).

Согласно планам, поставки комплексов должны быть выполнены в июне 2024 года, сентябре 2024 года и январе 2025 года.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L массой по 21,5 кг, MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 150 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.