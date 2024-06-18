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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" в Кронштадте представит три вида морских дронов

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Стенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Рособоронэкспорт" на выставке "Флот-2024" представит три вида морских дронов

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") на этой неделе впервые покажет новейшие образцы российских безэкипажных катеров на выставке "Флот-2024", сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Безэкипажные катера "Визир", "Оркан", "БЭК-1000" и автономный необитаемый аппарат "ММТ-300", впервые демонстрируемые иностранным заказчикам, будут выставлены на открытой экспозиции военно-морской техники.

"Тренд на применение беспилотных технологий при планировании и проведении военных и антитеррористических операций сегодня затронул все среды, в том числе надводную и подводную. Российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, создали линейку способных нести различную полезную нагрузку современных безэкипажных катеров, которые Рособоронэкспорт впервые представит в ходе салона "Флот-2024". Мы предложим иностранным партнёрам сотрудничество по построению сетецентрических систем с интегрированными безэкипажными катерами и автономными необитаемыми аппаратами, а также по внедрению концепции проведения загоризонтных операций с использованием российских робототехнических комплексов", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Кроме того, на статической площадке гости салона смогут ознакомиться с различным современным морским вооружением и береговыми средствами, в том числе береговыми ракетными комплексами.

В экспозиционном павильоне "Рособоронэкспорт" покажет береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", морской робототехнический комплекс "Клавесин-1РЭ", корвет "Тигр" в новом экспортном облике с многофункциональным радиолокационным комплексом МФ РЛК "Заслон" и экспортно-ориентированные корабли российского производства.

Иностранным заказчикам представят имеющие высокий экспортный потенциал корвет "Каракурт-Э", малый ракетный корабль "Торнадо", большой десантный корабль проекта 11711, катера десантного и специального назначения БК-16Э, БК-10, а также дизель-электрические подводные лодки проектов 636 и "Амур-1650".

Международный военно-морской салон "Флот-2024" пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является его официальным информационным партнером.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Амур-1650
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
11711
22800 МРК
877 Палтус
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