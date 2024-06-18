"Рособоронэкспорт" представит на МВМС в Кронштадте корвет "Тигр" в новом экспортном облике

В "Рособоронэкспорте" отметили, что в павильоне на статической стоянке и у причала специалисты компании проведут презентации российской продукции для военно-морского флота

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" представит на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте корвет "Тигр" в новом экспортном облике. Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"На статической площадке гости салона смогут ознакомиться с различным современным морским вооружением российского производства и береговыми средствами, в том числе береговыми ракетными комплексами. У причала Кронштадта разместятся российские надводные корабли, катера и подводные лодки, стоящие на вооружении Министерства обороны, МВД, МЧС и Пограничной службы ФСБ России. В экспозиционном павильоне "Рособоронэкспорт" покажет береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", морской робототехнический комплекс "Клавесин-1РЭ", корвет "Тигр" в новом экспортном облике с многофункциональным радиолокационным комплексом МФ РЛК "Заслон" и экспортно-ориентированные корабли российского производства", - сообщили там.

Иностранным заказчикам представят имеющие высокий экспортный потенциал корвет "Каракурт-Э", малый ракетный корабль "Торнадо", большой десантный корабль проекта 11711, катера десантного и специального назначения БК-16Э, БК-10, а также дизель-электрические подводные лодки проектов 636 и "Амур-1650". В "Рособоронэкспорте" отмечают, что в павильоне на статической стоянке и у причала специалисты компании проведут презентации российской продукции для военно-морского флота.

"В ходе деловой программы салона "Рособоронэкспорт" обсудит с заказчиками варианты сотрудничества в области совместных разработки и производства военно-морской техники, расскажет о возможностях взаимодействия в рамках индустриального партнерства", - добавили в спецэкспортере.