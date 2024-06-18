В Армении российские летчики отработали полеты на предельно низких высотах

Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото.

В тренировках приняли участие более 130 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, задействовали более 20 единиц техники

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Летчики российской военной базы в Армении отработали навыки управления вертолетами на предельно низких высотах - до 50 метров над землей. Об этом сообщили в Минобороны России.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 130 военнослужащих летного и инженерно-технического состава. Было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

"Вертолетчики военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Республике Армения приняли участие в учебно-тренировочных полетах, в ходе которых экипажи совершенствовали навыки управления боевыми машинами при маневрировании на предельно низких высотах в горной местности", - сказали в Минобороне.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие отработали элементы пилотажей над территорией аэродрома для совершенствования навыков управления при маневрировании в составах пар и одиночно.