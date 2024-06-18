Мировые СМИ о конференции в Швейцарии: над саммитом нависала тень России

Владимир Зеленский на саммите мира в Швейцарии.

Издания всего мира освещают швейцарскую конференцию по Украине. В западных СМИ обращают внимание на то, что страны Глобального Юга не подписали итоговое коммюнике. Причина тому — "неослабленная мощь России". Восточная пресса отметила "скромные итоги" саммита.

Как сообщает агентство Bloomberg, попытка Украины заручиться поддержкой Глобального Юга провалилась:

Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия оказались в числе стран, не подписавших итоговое заявление, составленное на встрече 15-16 июня. По словам швейцарских организаторов, из более чем ста государств и организаций, принявших участие в мероприятии, только 83 подписали итоговое коммюнике.

В другом материале, опубликованном на сайте Bloomberg, отмечается, что отказ ряда стран подписывать итоговый документ подчеркивает влияние России на международной арене:

Неспособность [Украины] привлечь на свою сторону страны Глобального Юга показывает, что Россия по-прежнему далека от изоляции. Перспектива заручиться поддержкой, необходимой для создания обширного глобального альянса, — основного пункта дипломатической повестки Киева на протяжении последних двух лет — возможно, становится недостижимой.

Издание Politico пишет, что над саммитом "нависла тень России":

В минувшие выходные Зеленскому удалось убедить большинство участников швейцарского саммита принять его "формулу мира" из десяти пунктов в качестве основы для дальнейших переговоров.

Однако результат был омрачен тем, что ключевые пророссийские страны, такие как Саудовская Аравия, Индия и ЮАР, итоговую декларацию не поддержали, а Китай в принципе проигнорировал саммит.

При этом над конференцией все равно нависла тень России: накануне мероприятия президент Владимир Путин озвучил свои ультимативные требования для прекращения огня. Хотя Украина и другие страны их поспешно отвергли, это упрочило осознание того, что рано или поздно придется иметь дело с Кремлем.

Телеканал CNN обращает внимание, что "саммит мира" не был нацелен на поиск реального решения конфликта:

Двухдневный саммит в Швейцарии, посвященный прекращению украинского конфликта, завершился тем, что ключевые страны отвергли итоговое коммюнике, согласованное более чем 80 другими государствами и международными организациями.

Несмотря на обширное присутствие на саммите западных демократий, вопросы об истинных целях мероприятия возникли еще накануне его проведения в связи с отсутствием как самой России, так и Китая, чьи торговые отношения, все более тесные, помогли Кремлю пережить западные санкции.

Financial Times сообщает, что не все участники конференции подписали итоговое заявление, и объясняет это "неослабленной глобальной экономической мощью России":

На "саммите мира" Украина добилась международной поддержки своей территориальной целостности и части идей, как прекратить российскую спецоперацию, однако крупные страны, включая Индию, Бразилию и ЮАР, отказались подписать итоговую декларацию.

Но даже при впечатляющем для Украины международном присутствии отказ ключевых стран, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, поддержать документ отражает неослабную глобальную экономическую мощь России.

Британская газета The Telegraph подчеркивает, что до реального урегулирования конфликта на Украине еще очень далеко:

Складывается ощущение, что мирная конференция без одной из главных участниц боевых действий лишена важнейшего ингредиента для прекращения конфликта. Встреча на высшем уровне по Украине, состоявшаяся в минувшие выходные в Швейцарии, собрала представителей десятков стран, за исключением самих россиян.

Поскольку Киев и Москва не ведут прямых переговоров, швейцарский саммит стал своего рода опосредованной дипломатией, однако обе стороны по-прежнему далеки друг от друга.

Территориальная целостность Украины была подтверждена, но именно от этого вопроса будет зависеть, удастся ли достичь окончательного урегулирования или нет. Зеленский заявил, что планируется еще один подобный саммит (возможно, в Саудовской Аравии), на котором, быть может, удастся “зафиксировать реальное окончание конфликта”. Но реальность такова, что до президентских выборов в США в ноябре ничего не произойдет.

Таким образом, это лишь начало долгого, сложного и болезненного процесса.

Швейцарская ежедневная газета Blick взяла интервью у Жоржа Мартена, бывшего заместителя статс-секретаря в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии. К саммиту в Бюргенштоке дипломат отнесся критически. По его мнению, не пригласить Россию на это мероприятие – непостижимое решение:

Жорж Мартен заявил: "Во время пресс-конференции, посвященной саммиту в Бюргенштоке, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис допустил непонятную оплошность. Он признал, что вопрос о приглашении России никогда не поднимался из-за пожеланий Украины. <…> На мой взгляд, никакого мирного процесса в Бюргенштоке быть не может! Инициативы, выдвинутые Китаем и Бразилией, мне кажутся более перспективными, поскольку они предполагают участие России. Боюсь, что саммит в Бюргенштоке не имеет ничего общего с поиском мирного решения конфликта".

Восточные СМИ акцентируют внимание на необходимом участии России в подобных конференциях.

Арабский телеканал Al-Jazeera сообщает о завершении "саммита мира" в Швейцарии и подчеркивает, что его итоги "оказались довольно скромными":

Целью конференции, инициированной Владимиром Зеленским, было подчеркнуть широкую поддержку, которую Украина все еще получает от своих союзников, а также выявить препятствия, не позволяющие достичь прекращения огня на постоянной основе. Напомним, что ВСУ перешли к обороне на фоне их неудачных контрнаступательных операций и задержки западной военной помощи. Между тем российские войска в настоящее время контролируют около 20% украинских территорий.

Результаты "саммита мира" оказались довольно скромными: из проекта итогового заявления были исключены важные и сложные вопросы. Например, как будет осуществлен вывод украинских и российских солдат, вступит ли Украина в НАТО и как в целом будет выглядеть урегулирование конфликта.

Эмиратская газета Al-Khaleej в статье "Конфликт, который не прекратится" раскритиковал швейцарскую конференцию:

Хотя на конференции в Швейцарии подчеркивалось, что достижение мира "требует участия и диалога всех сторон" и что "мир на Украине должен быть основан на Уставе Организации Объединенных Наций" и "все члены [ООН] должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства", эти позиции остаются сугубо политическими. Основные стороны, вовлеченные в конфликт, не намерены его прекращать, а наоборот стремятся к его эскалации и расширению, так что все инициативы, предложения и конференции выглядят как "игра на время".

<…>

Очевидно, что Украине не светят ни переговоры, ни прекращение огня, потому что условия предлагаемых мирных инициатив неприемлемы для всех сторон конфликта.

Саудовское издание Arab News приводит заявления министра иностранных дел королевства принца Фейсала бин Фархан Аль Сауда о том, что России и Украине будет трудно достичь компромисс:

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил в субботу, что настоящие мирные переговоры по конфликту на Украине требуют непосредственного участия России и что они предполагают "трудный компромисс".

Он отметил: "Важно, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, которые потребуют трудного компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру [на Украине]".

Турецкая газета Cumhuriyet цитирует яркие заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который тоже отметил — конфликт на Украине уже касается не только Москвы и Киева:

Выступая на "саммите мира", министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил: "Эта война все меньше походит на чисто российско-украинский конфликт".

Он добавил: "Этот саммит был бы более плодотворным, если бы присутствовала Россия, другая сторона конфликта".

Китайское издание Global Times отмечает, что "саммит мира" не был таким успешным, каким его считает Владимир Зеленский:

Несмотря на то, что Владимир Зеленский заявил на мирной конференции, что она может "войти в историю", присутствующим иностранным высокопоставленным лицам и СМИ было очевидно, что встреча прошла не так успешно, как заявлялось.

Global Times также приводит мнение эксперта о том, что без России невозможно проводить переговоры о мире на Украине:

"Проблема беженцев и продовольственной безопасности являются второстепенными... Конфликт связан с миром и территориальными вопросами, и отказ от решения этих вопросов приведет лишь к затягиванию переговоров, большим потерям и эскалации конфликта", — заявил Чжан Хун, младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

"Трудно остановить поток воды, не выключив кран", — сказал Чжан, подчеркнув важность участия обеих сторон конфликта — России и Украины — для реальных мирных переговоров.

"Для мирных переговоров необходимо, чтобы обе стороны сели за стол и провели переговоры. Какие могут быть переговоры, если Россия в них не участвует?" — отметил эксперт.