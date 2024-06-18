Исполнилось 75 лет со дня принятия на вооружение автомата Калашникова

ЦАМТО, 17 июня. 75 лет назад Постановлением Совета Министров Союза ССР 0№2611-1933сс от 18 июня 1949 года на вооружение Советской Армии был принят 7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года.

Новое стрелковое оружие получило официальное название "7,62-мм автомат Калашникова (АК)".

Серийный выпуск АК организовали в Ижевске на Государственном Союзном ордена Ленина и ордена Красного Знамени заводе №74 (сейчас – АО "Концерн "Калашников").

Со временем конструкция автомата претерпела ряд серьезных изменений. Например, на замену штампованной ствольной коробки к 1951 году был разработан вариант АК с фрезерованной ствольной коробкой. Параллельно оружие активно дорабатывалось технологически, и к 1954 году себестоимость автомата уменьшилась с 2002 до 676 рублей. В 1954 году был разработан "облегченный" вариант АК, в котором за счет изменения конструкции фрезерованной ствольной коробки вес автомата снизился до 3,8 кг. Этот образец стал основным оружием советской пехоты.

Технические характеристики АК: калибр – 7,62 мм, длина общая – 870 мм, длина ствола – 415 мм, масса с магазином без патронов – 4,1 кг, прицельная дальность – 800 м, начальная скорость пули – 710 м/с.

За 75 лет со дня принятия на вооружение на основе 7,62-мм автомата Калашникова создано семейство боевого и гражданского стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК74 и их модификации, ручной пулемет Калашникова, карабины и гладкоствольные ружья "Сайга" и другие, в том числе за рубежом.

АК и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире: насчитывается более 100 млн. ед. этого автомата, он состоит на вооружении 106 стран. Надежный, простой в обращении и недорогой в производстве, АК изменил представление о современном стрелковом оружии, задал новые стандарты. С автоматом Калашникова и его модификациями связано много рекордов, фактов и событий, изменивших историю и геополитическую карту мира. АК стал настоящей легендой, как стал легендой и его создатель – Михаил Калашников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".