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Thales нарастит производство минометных снарядов к 2026 году до 80 тыс. ед.

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Thales
Логотип компании Thales.

ЦАМТО, 17 июня. Французская компания Thales намерена к 2026 году нарастить производство минометных снарядов в четыре раза – до 80 тыс. ед. в связи с ростом заказов со стороны Минобороны Франции, говорится в пресс-релизе компании.

"Для выполнения нового заказа Thales значительно нарастит производство на своем предприятии в Ла Ферте-Сент-Обен (поблизости от Орлеана), которое производило в 2023 году 20 тыс. минометных снарядов калибром 120 мм, а к 2026 году будет производить более 80 тыс. ед.", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу Thales.

Эти боеприпасы будут поставлены в подразделения, на вооружении которых состоят буксируемые нарезные минометы, а также мобильные минометные комплексы MEPAC, сообщила компания.

Поставки в рамках заказа Минобороны Франции будут произведены в период с 2024 по 2029 гг., первая партия поступит уже в четвертом квартале этого года, говорится в пресс-релизе.

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Страны
Франция
Компании
Thales
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