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ТАСС

Экс-генерал ВСУ признал, что российская РЭБ нейтрализует украинские дроны

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Сергей Кривонос
Сергей Кривонос.
Источник изображения: Mykola Lazarenko, Ukrainian Presidential Press Service/Pool Photo via AP

ВС РФ значительно превосходят ВС Украины по их количеству, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) практический нейтрализуют украинские дроны, а ВС РФ значительно превосходят ВС Украины по их количеству. Об этом в эфире видеоблога заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

"Мы видим, что огромное количество украинских дронов, которые поступают на фронт, достаточно часто не выполняют свои задачи, потому что российская РЭБ мощная, и российские дроны более мощные в своих возможностях противодействовать украинской РЭБ", - сказал он.

Кривонос также обвинил руководство оборонной промышленности Украины в некомпетентности.

"Тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости. К сожалению, в определенных моментах я вижу и четко знаю, что эти процессы тормозятся за счет мощной бюрократической машины и за счет непрофессионализма и некомпетентности определенных людей", - добавил генерал.

В то же время, отметил Кривонос, только день назад российские военные использовали за сутки  более 1 200 дронов. "Это серьезный показатель. Если полгода назад это было на уровне 200, 150, то сейчас эта цифра растет достаточно быстро, то есть промышленность РФ стоит на мощном, потоковом выпуске этой продукции", - признал Кривонос. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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