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РИА Новости

"Можно сесть на дерево". Боец ВС РФ рассказал о способах уничтожения танков

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Танк Leopard
Танк Leopard.

Подбивший 10 Leopard'ов боец ВС РФ рассказал о способах уничтожения техники ВСУ

МОСКВА, 17 июня/ Радио Sputnik. Для уничтожения военной техники, которую Запад поставляет украинской армии, российским военнослужащим зачастую приходится экспериментировать, рассказал подбивший несколько боевых машин начальник штаба противотанкового дивизиона ВС РФ Иван Жарский.

По словам бойца, на его счету – 10 подбитых немецких Leopard'ов.

"Нужно искать позиции для себя удобные. Можно куда-нибудь в "лесополку", можно вообще сесть на дерево куда-нибудь. И такие тоже моменты бывают. С дерева, сверху работали, и как только не работали. Шалаши строили сверху, чтобы залезть, лесенки, там подстраивали", – рассказал телеканалу "Звезда" Жарский.


О способах уничтожения вражеских тяжелых машин российский офицер рассказал на выставке на Поклонной горе, посетители которой могут увидеть подбитый трофейный танк немецкого производства.

Накануне радио Sputnik сообщало об уничтожении за сутки группировкой "Юг" ВС РФ сотни солдат ВСУ и танка Leopard.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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