Le Monde: Франция за два года подготовит 26 украинских пилотов для управления F-16

Часть летчиков может завершить обучение уже в сентябре, отметила газета

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Франция намерена за два года подготовить 26 украинских пилотов для управления истребителями F-16, часть из них может завершить обучение уже в сентябре. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что в среднем во Франции выпускается около 30 пилотов в год после четырех или пяти лет обучения. На данный момент подготовку проходят 10 украинских летчиков в возрасте от 21 до 23 лет. Они прибыли в страну после того, как несколько месяцев провели в Великобритании, где, в том числе, учили английский язык. Ожидается, что обучаться пилоты будут на самолетах Alpha Jet и на тренажерах, после чего отправятся на базу в Румынии, где пройдут подготовку уже на самих F-16.

Как отмечает газета, французские военные решили сократить сроки обучения пилотов, уменьшив объем программы: подготовка теперь должна продолжаться шесть месяцев, а не полтора года.

В мае спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш сообщил, что группа украинских пилотов, которая завершила курс подготовки на американских истребителях F-16 на авиабазе в штате Аризона, продолжит обучение в Европе. Он подчеркнул, что даже передача Западом двух самолетов такого типа усилит ВВС Украины, так как Киев нуждается в обновлении устаревшего авиапарка.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков.

Президент России Владимир Путин, комментируя возможную передачу этих самолетов Киеву, заявил, что F-16 могут быть носителями ядерного оружия и РФ будет это учитывать в боевой работе.