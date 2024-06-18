Алаудинов предложил Сырскому на харьковском направлении "дернуться за сыром в мышеловке"

В таком случае российские силы разобьют ВСУ, добавил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский должен стянуть основные силы на харьковское направление как на "бесплатный сыр" в мышеловке, в таком случае российские силы разобьют их. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Нам нужно, чтобы противник бросил свои основные силы против нас - без разницы, на каком участке, - для того, чтобы их уничтожить, и после этого уже, как говорится, противник уже в принципе не в состоянии собрать что бы то ни было серьезное для того, чтобы нам противопоставить уже во время нашего дальнейшего продвижения. У них же есть Сырский. Вот пусть подумают, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется. А там, как говорится, я думаю, что свое решение мы уже ему покажем", - сказал он в эфире Первого канала.

Алаудинов отметил, что обстановка на харьковском направлении "абсолютно контролируемая". Российские подразделения, отмечает он, заняли самые опасные участки направления. "И, в принципе, уже противник знает, что мы здесь. Ему уже несладко, потому что у меня очень серьезные группы FPV [дронов], очень серьезные снайперские группы, - подчеркнул Алаудинов. - По ночам ходят в тыл к противнику, хорошо "ущелкивают" его. Ну и противник уже застонал".