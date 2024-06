Новая книга ЦАСТ поступила в продажу!

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) сообщает о поступлении в продажу перевода книги Роберта Джервиса под названием "Значение ядерной революции. Управление государством и перспектива Армагеддона" (The Meaning of the Nuclear Revolution. Statecraft and the Prospect of Armageddon).

Книга "Значение ядерной революции" профессора Колумбийского университета Роберта Джервиса (1940-2021) была поистине новаторской в 1989 году и является в полном смысле этого слова классической работой в области политической психологии сегодня. Джервису удалось не только проникнуть в суть загадок, дилемм и противоречий, присущих ядерному оружию, но и раскрыть его принципиальное отличие от других военных технологий.

Автор утверждает, что возможность ядерной войны произвела революцию в военной стратегии и международных отношениях, и что любое ее материалистическое объяснение является неполным без понимания идей и убеждений, связанных с ядерным оружием.

Возможность ядерного Армагеддона увеличила мощь и сократила сроки императивов предшествовавших эпох, изменив смысл войны, психологию государственного управления и формулирование военной политики сверхдержавами. В итоге, как показывает Джервис, похоже, что сверхдержавы научились осознавать последствия революции, причем во время кризисов лучше, чем в декларируемой ими политике.

Книга поступила в продажу по цене 2500 руб.

Вы можете ознакомиться с отрывком из книги под заголовком "О кризисной нестабильности и психологии ядерного сдерживания", опубликованном осенью на странице журнала "Россия в глобальной политике": https://globalaffairs.ru/articles/o-krizisnoj-nestabilnosti/

