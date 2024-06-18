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ТАСС

Нарышкин рассказал о действиях при отказе Украины от предложений Путина

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Следующие условия мира для Киева будут более жесткие, подчеркнул директор СВР

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следующие условия заключения мирного соглашения для Украины, если там откажутся от выдвинутого президентом РФ Владимиром Путиным предложения, будут более сложными и жесткими. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с Украиной при отказе от нового мирного предложения.

Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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