На Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет

Спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш также добавил, что Киев не получит сразу большого количества истребителей, чтобы эффективно выполнять задачи

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эффективность применения истребителей F-16, которые намерены передать Киеву западные страны, будет ограниченной, поскольку летчикам нужно время, чтобы освоиться в воздухе, а также из-за небольшого количества предоставляемых в первое время самолетов. Об этом сообщил спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш.

"Цели [применения истребителей F-16] будет определять руководство, но необходимо также понимать, что быстрого эффекта ожидать не стоит. Летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач отличается от учебно-тренировочных полетов", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Евлаш также добавил, что Киев не получит сразу большого количества истребителей, чтобы эффективно выполнять задачи. "Мы понимаем, что мы будем получать F-16 постепенно. Конечно, чтобы эффективно выполнять задания разной сложности, нам надо много таких самолетов, - отметил он. - Конечно, все зависит от того, какое количество и какой модификации они будут поставлены на Украину".

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.