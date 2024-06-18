"Алмаз-Антей" покажет ракеты "Калибр" на военно-морском салоне "Флот-2024"

Концерн также представит информацию о зенитных ракетных комплексах "Ресурс" и "Штиль-1", размещаемых на кораблях различного водоизмещения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" покажет модели крылатых ракет из состава ракетной системы "Калибр", а также представит информацию о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) "Ресурс" и "Штиль-1" в рамках участия в Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024".

"Алмаз-Антей" представит вниманию гостей салона модели крылатых ракет из состава интегрированной ракетной системы "Калибр" (Club)", - сказали в пресс-службе концерна.

Кроме того, концерн представит информацию о зенитных ракетных комплексах "Ресурс" и "Штиль-1", размещаемых на кораблях различного водоизмещения.

Многоканальный ЗРК самообороны кораблей малого водоизмещения "Ресурс" предназначен для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, в том числе летящих на предельно малых высотах. В состав комплекса входят ракеты 9М96Е и 9М100Е.

ЗРК "Штиль-1" предназначен для всенаправленной коллективной обороны соединений кораблей и конвоев судов и для всенаправленной индивидуальной защиты кораблей от атак противокорабельных ракет, самолетов, вертолетов, катеров и кораблей. Комплекс оснащается зенитной управляемой ракетой 9М317МЭ.